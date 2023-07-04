Bursa Yıldırım'da 15 Temmuz hazırlığı
Bursa Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’inci yıl dönümünde, anlamlı etkinliklere imza atacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda düzenlenecek etkinlikler 15 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30’da ‘Türkiye Benim’ sahne gösterisi ile başlayacak.
Program kapsamında ünlü sanatçı Zara da saat 21.00’de sahne alacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine tüm Yıldırımlıları davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “15 Temmuz destanının 7’inci yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize ve demokrasimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmadığımızı ve hiçbir zaman unutturmayacağımızı tüm dünyaya göstermek için tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz akşamı Bayrak Alanı’na bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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