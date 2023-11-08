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Bursa Yıldırım 'büyük' dönüşüyor!

YAŞAM 08.11.2023, 11:50
Bursa Yıldırım 'büyük' dönüşüyor!

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 400 bin metrekarelik alanda yürüttüğü 9 farklı kentsel dönüşüm projesinde 2 bin 193 konutu yıkarak 2 bin 880 adet modern, güvenli ve sağlıklı konut üretecek.BURSA (İGFA) -  Yıldırım Belediyesi’nin ilçenin talihini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesi 9 farklı proje ile devam ediyor.

İlçenin planlanabilir 3 bin 100 hektarlık alnının yüzde 27’sinde imar uygulama çalışmaları yürüten Yıldırım Belediyesi, kadastro ve tapu tescil işlemleri tamamlanarak, hak sahiplerine 34 bin tapu dağıttı. 40 bin hak sahibine tapu vermeyi hedeflediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, böylece kentsel dönüşünüm önündeki yapısal ve hukuki engelleri büyük oranda ortadan kaldıracaklarını söyledi.

2 BİN 880 MODERN GÜVENLİ KONUT

Yıldırım’da 400 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, “Bursa’nın ve Türkiye’nin depremselliği ve kısa süre önce Maraş depreminde yaşadığımız acıları göz önünde bulundurduğumuzda kentsel dönüşümün bir seçenek değil, vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluk olduğunu daha iyi görüyoruz.  Bu bilinç ile ilçemizin farklı bölgelerinde 9 projemiz devam ediyor. Bu projelerimiz kapsamında 2 bin 193 bağımsız birimi yıkarak yerlerine 2 bin 880 güvenli ve modern konut üreteceğiz” dedi.

Kentsel dönüşümün binaların yenilenmesinden ibaret olmadığının da altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu kentsel dönüşüm hamlemizi, sosyal donatı alanları, parklar, yeşil alanlar ve yeni ulaşım arterleri ile destekliyoruz.  Böylece sadece bir binayı değil, bölgeyi dolayısıyla ilçeyi yeniliyoruz.  Bu alanları da kentsel dönüşüm çalışmalarımız sırasında yaptığımız imar düzenlemeleri ile elde ediyoruz. Bu 9 projemiz kapsamında ilçemize; 65 bin metrekare yeşil alan, 15 bin 880 metrekare eğitim alanı, 5 bin 211 metrekare BHA ve gençlik merkezi alanı, 2 bin 320 metrekare ibadet alanı, 7 bin 900 metrekare sosyal ve kültürel tesisi 900 metrekare sağlık alanı kazandırdık. Projelerimiz tamamlandığında insanlarımıza modern, güvenli, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş, ulaşılabilir yaşam alanları sunacağız ifadelerini kullandı.

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