Bursa Yıldırım'a yeşil dokunuş

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şükraniye Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni park alanında incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların hızla devam ettiği Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nın bünyesinde; gençler ve çocuklar için bisiklet parkı, özel tasarım oyun aletleri içeren kauçuk oyun alanı ve spor alanı bulunacak. Yeşil alanla birlikte oturma birimleri ve dinlenme alanlarının da olacağı parkta yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alacak. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen özverili çalışmalar ile Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı yakın zamanda ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak. Çalışmalar tamamlandığında Yıldırım nezih bir mekân kazanmış olacak.

Parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu kapsamda yeni yeşil alanlar ve parklarla da Yıldırım’ı yarınlara hazırladıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizdi.