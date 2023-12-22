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Bursa Yıldırım'a yeni spor tesisi

YAŞAM 22.12.2023, 18:45
Bursa Yıldırım'a yeni spor tesisi

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek hizmetleri bir bir hayata geçiriyor. 2019 yılından bu yana ilçeye 23 spor yatırımı kazandıran Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi’ni sil baştan yenileyerek, ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürdü.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirilen geniş çaplı renovasyon çalışmalarının ardından hizmete açılan 5 yıldızlı spor kompleksi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahın, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, HÜDA PAR Yıldırım İlçe Başkanı Veysel Aymelek, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 9 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet verilen modern tesis, her yaştan vatandaşa 7 branşta spor ve eğitim hizmeti sunuyor.

34 BİN 260 KİŞİYE HİZMET

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip alanına sahip mevcut tesisimize ilave olarak, 2 katlı kadın çocuk spor merkezi yaptık. Hayata geçirdiğimiz yeni hizmet binamızda kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için jimnastik ve satranç salonu, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alıyor. Yenilenen mevcut binada ise basketbol, voleybol, tenis ve badminton salonu bulunuyor. Açık yüzme havuzu, yürüyüş egzersiz parkı, spor alanları, çocuk oyun parkı ve açık hava satranç alanı ile Yıldırım’a değer katan kompleksimizde derslerimiz verilmeye başladı. 2019 yılından bu yana 34 bin 260 hemşehrimiz tesisimizden faydalanırken Yıldırım Belediyesi olarak 245 bin 204 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik” dedi.

BÖLGEYE ÖZEL HİZMET

Yıldırım’da altyapıdan ulaşıma, tarihi kültürel mirastan kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’ı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmekte kararlı olduklarını söyledi. İlçeyi geleceğe taşıyacak büyük projeleri hayata geçirirken, ilçe sakinlerinin taleplerini öncelediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Tarihi, kültürü, doğası ve değerleriyle eşsiz bir kent olan Yıldırım’ı modern, güvenli, ulaşılabilir, marka değeri yüksek, insanları mutlu bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Yıldırım’da yaşayan 655 bin 806 hemşehrimizin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit ederek en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmayı hedefliyoruz. Belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. Bu kapsamda temel yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültürel varlıkların korunmasına kadar her alanda gayretle çalışıyor ve değerlerin şehri Yıldırım’a hizmet üretiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ciddi atılımlar gerçekleştirerek kentimize değer katacak bölgeye özgü birçok proje ürettik. Mahallelerimize parklar, yeşil alanlar, eğitim, kültür ve spor tesisleri kazandırdık. Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltecek hizmetleri ilçenin dört bir yanına kazandırmak için gayretle çalışıyoruz. Yine Piremir Mahallesi’ne Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile kapalı spor salonu kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin yaşadıkları semtlerde daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri amacıyla yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

SPORA DEV YATIRIMLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Süleyman Şahin, “Yıldırım’da her geçen gün yeni bir hizmetin açılışına şahitlik ediyoruz. Yıldırım’ın dört bir yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle birçok spor tesisini ilçemize kazandırdık. Uyumayan kütüphaneleri ile spor kompleksleri ve yüzme havuzlarıyla adeta Yıldırım Türkiye’de sporun kalbi oldu” sözlerini kaydetti. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Mimar Sinan Spor Kompleksi mahallemize çok yakıştı. Türkiye yüzyılında bu spor tesislerinden yararlanan sporcularımız uluslararası müsabakalarda güzel sonuçlar elde edecekler. Bu hizmeti ilçemize kazandıran Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve ekibini tebrik ediyorum” sözlerini kullandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, “Sağlıklı yaşam için spor çok önemli. Spora olan katkılarından ötürü Başkanımız Oktay Yılmaz’ı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi. Program, Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün kompleksi gezmesi ile sona erdi.

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