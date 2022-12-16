Bursa Yıldırım'a 'hoş geldin bebek'

Bursa Yıldırım’da yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin bebek seti” hediye ediliyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, çocukları dünyaya gelen ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Yıldırım Belediyesi ‘Sizin İçin Buradayız’ ekipleri aileleri ziyaret ederek, dünyaya gözlerini yeni açan minik bebekler için ‘hoş geldin bebek seti’ hediye ediyor.

Projeyle anne ve babaların mutluluklarına ortak olunurken, bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karapınar Mahallesi ziyaretleri kapsamında Aybey ailesini ziyaret edip bebeğini yeni kucağına alan aileyi tebrik etti ve hane halkıyla sohbet etti.

Yıldırım’ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz büyük bir aileyiz ve yeni doğan her yavrumuz da bu ailemizin bir ferdi. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler ile ailelerimizin yanlarında olmaya ve bu özel anlarını paylaşmaya gayret ediyoruz. Tüm yeni doğum yapan annelerimizi tebrik ediyor, kendilerine ve yavrularına sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Anne Büşra Aybey, “Ziyaretlerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.