Bursa'yı yönetenleri 'portre'lediler

"Bursa’yı Yönetenleri Tanıyorum” projesi kapsamında yeteneklerini konuşturan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Bursa’da görev yapan bürokrat, siyasetçi ve STK temsilcilerinden bazılarının portre resimlerinden oluşan resim sergisi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri eşine az rastlanan bir çalışmaya daha imza attı.

Bursa’da 32 yıllık köklü tarihi ile önemli bir eğitim yuvası olan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi “Bursa’yı Yönetenleri Tanıyorum” resim sergisi ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, yarın saat 14'te açılışı Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek sergide, Bursa’da görev yapan yöneticilerin portre resimleri sergilenecek.

Okul Müdürü Remzi Ayaz, öğrencilerin hem yaşadıkları şehirde görev yapan yöneticileri tanıması, hem de Bursa’mıza hizmet veren yöneticilerimize bir teşekkür olması adına güzel bir proje olduğunu belirterek, sergiye herkesi davet etti.