Bursa yeşile bezeniyor

Bursa’da dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeni yeşil alanı kente kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı Üçevler Parkı ile bu hedefine 1 adım daha yaklaştı.BURSA (İGFA)- Türkiye’nin adı yeşille anılan tek kenti olan Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması için Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı ve Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük ölçekli projeleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine bir park daha kazandırdı.

Dönem sonuna kadar kente 3 milyon metrekare yeni yeşil kazandırma hedefiyle projelendirilen Üçevler Parkı törenle hizmete açıldı. Proje kapsamında yaklaşık 17 bin metrekare alan, yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor/fitness alanları, basketbol sahası, futbol sahası ve kafeterya ile tam bir sağlıklı yaşam alanına dönüştürüldü. Kent mobilyalarıyla donatılan Üçevler Parkı, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla bölge halkının nefes alabileceği önemli bir buluşma noktası oldu. Nilüfer’e değer katan Üçevler Parkı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın da katıldığı coşkulu bir törenle hizmete açıldı.

YEŞİL EN ÇOK BURSA’YA YAKIŞIYOR

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesin Bursa’dan ‘Yeşil Bursa’ diye bahsettiğini, ancak hızlı sanayileşme ve nüfus artışı ile birlikte yeşilin giderek azaldığını hatırlattı. Bursa’nın nitelikli yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Yeşilin en çok yakıştığı şehir hiç şüphesiz Bursa. Hiç kimse kendini kandırmasın, Bursa'da çok nitelikli, kaliteli yeşil alanlara ihtiyaç var. Öyle 100 metrekarelik, 200 metrekarelik birkaç park yapmakla, sonra oraya kafeterya yapıp, ticari işletmeye dönüştürmekle 'biz Bursa'yı yeşile benzedik' diyemezsiniz. Biz Bursa’yı yeşile bezemek için 270 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi’ni, 270 dönümlük Vakıf Bera Kent Parkı’nı Bursa’ya kazandırdık” dedi.

ÜÇEVLER NEFES ALACAK

Üçevler Mahallesi’nde de halkın nefes alacağı bir alana ihtiyaç olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Muhtarımız da bu konunun ısrarla takipçisi oldu. Bu park alanı, vatandaşlarımızın rahatlıkla vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ve ailelerin bir araya gelebileceği bir mekân oldu. 9 bin metrekaresi yeşil alan olan 17 bin metrekarelik parkımız, yürüyüş yolu, piknik ve oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor/fitness alanları, basketbol ve futbol sahasıyla her yaşa ve her kesime hitap eden bir yapıda tasarlandı. Kafeteryayı da birkaç güne kadar tamamlıyoruz. Özellikle buradaki gençler ve çocuklardan bir ricam var. Biz bunları kendi cebimizdeki paralarla yapmıyoruz. Anne ve babalarınızın tertemiz vergileriyle, devletimizin bize verdiği katkılarla yapıyoruz. Dolayısıyla evinizdeki televizyon gibi bilgisayar ve mobilya gibi yani kendi malınız gibi sahip çıkın. Parkımız Üçevler’e, Nilüfer’e hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Aktaş, bölge halkının okul talebi üzerine, Milli Eğitim’in yerle ilgili araştırmaları olduğunu ancak ilçe belediyesi tarafından yer gösterilmesi halinde okulu Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarının da sözünü verdi.

Açılış töreninin ardından parkı hizmete açan Başkan Aktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, parktaki vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla oyun oynadı. Başkan Aktaş, Üçevler - Ertuğrulspor U11 hazırlık karşılaşmasının başlama vuruşunu da yaptı.