Bursa Yenişehirli yazar Şentürk’ten 9'uncu kitap

Bursa'da Yenişehirli Yazar Nazmi Şentürk’ün 9'uncu kitabı “Ar Damarı Çatlayanlar” geçen hafta okurlarıyla buluştu. Öğretmen yazarlardan Şentürk’ün “Ar Damarı Çatlayanlar ” adlı son kitabı Northern Lights Yayınlarından çıktı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Nazmi Şentürk, kitapla ilgili, “Bu otobiyografik kitapta çocukluğumdan başlayarak ailemi, akrabalarımı, arkadaşlarımı, gençliğimi, yaşam mücadelemi, acılarımı, sevinçlerimi, kısacası hayatımdan hatırladıklarımı anlatıyorum” diye konuştu.

Bazı insanların kötü olmalarının artık kendisini şaşırtmadığını ancak kötülüklerinden utanmadıklarını görünce dehşete kapıldığını anlatan Şentürk, "Utanma duygusunu yitiren kişi korkunçlaşıyor. İnsanlar kendilerinden utanabilselerdi gizli kalmış nice suçlar işlenmemiş olurdu. Ar damarı çatlamış insan demek, utanma duygusunu yitirmiş insan demektir. Bu tip insanlar çok tehlikelidir. İyi insanların aklından bile geçirmeyecekleri işleri yaparlar ve asla utanmazlar, asla pişmanlık duymazlar. Hırsızlık, taciz, kul hakkı yemek, yalan söylemek, iftira atmak, cana ve mala zarar vermek, ihbarcılık gibi yüz kızartıcı eylemler bunların yaşam tarzıdır" dedi.

Okurlar, başta Platanus Yayın Grubu'na ait online satış mağazası www.platanuskitapstore.com olmak üzere kitapyurdu.com, D&R, İdefiks, BKM kitap da dahil olmak üzere hemen hemen tüm online satış platformlarından kitaba ulaşabiliyorlar.