Bursa Yenişehir 'sürdürebilir kalkınma'dan yana

Yenişehir Belediyesi’nin 3 yıl önce faaliyete geçirdiği kompost gübre tesisinde üretim her yıl katlanarak artıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Çevre konusunda modelimiz, akılcı bir koruma, kullanma ve geliştirmeyi öngören sürdürülebilir kalkınma” dedi.BURSA (İGFA) - Kompost gübre üretimiyle hem çevreci bir adımın atıldığını hem de bütçede tasarrufa gidildiğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 2020’de başlayan üretimin, bu yıl itibariyle 10 ton gübreye ulaştığını bildirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ilkelerini belirlediği Üretken Belediyecilik modelinde “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak her insanın temel haklarından biridir” vurgusunun yapıldığını hatırlattı.

Bu anlayıştan hareketle çevre sorunlarını, kalkınma-çevre koruma ikilemi yerine, akılcı bir koruma, kullanma ve geliştirmeyi öngören, sürdürülebilir kalkınma modeliyle aşmak istediklerini belirten Başkan Aydın, “Bu modelle gelecek nesillere temiz, yaşanabilir, doğal ve kültürel değerleri korunmuş bir çevre bırakmayı, hepsinden önemlisi Yenişehir halkını sağlıklı bir çevre ile buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

TOPLUMSAL DUYARLILIK

Göreve geldikleri ilk günden itibaren çevre konusunda birçok adım attıklarını, bu adımlardan birinin de Yenişehir’e kompost gübre üretim tesisi kazandırmak olduğunu ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın desteğiyle aldığımız kompost makinelerin kurulumunu Eylül 2020’de tamamladık. İlk yıl 1.2 ton olan kompost gübre üretimini bugün itibariyle yaklaşık 10 tona çıkardık. Elde ettiğimiz gübreyi 3 yıldır park ve bahçelerimizde kullanıyoruz. Ayrıca önümüzdeki süreçte üretim kapasitesini artırarak hobi maksatlı saksıda çiçek yetiştiren ev hanımlarına dağıtımını da planlıyoruz. Hem kompost gübre üretiminde hem de diğer çevre başlığında attığımız adımlarda doğal zenginliklerimizi israf etmeme ve toplumsal bir duyarlılık

oluşturmayı hedefliyoruz.”