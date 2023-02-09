Bursa Yenişehir'den 18 tır dolusu yardım

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilmeye devam ediliyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'ne teslim edilen yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Davut Aydın, "Hemşehrilerimizin destekleriyle toplam 18 tır malzeme gönderdik. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Yardımların devam ettiğini anlatan Başkan Aydın, "Kaymakamlığımız ve Belediyemiz öncülüğünde başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Kampanyamız tüm hafta boyunca devam edecektir. Katkı sunan, destek olan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Elimizdeki tüm imkânları kullanıyoruz. Kıymetli Vatandaşlarımızın destekleriyle 3 gün içinde 18 yardım tırımızı depremden etkilenen bölgemize doğru dualarla uğurladık" dedi.