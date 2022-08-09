Bursa Yenişehir'de yaralı kediye belediye sahip çıktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde arka sağ bacağına bir aracın çarptığı sanılan yavru kedi, duyarlı vatandaşların Belediye Başkanı Davut Aydın'a haber vermesiyle kurtarıldı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde vatandaşlar yol kıyısında yürümekte güçlük çeken bir yavru kedi gördüler.

Bir vatandaş Belediye Başkanı Davut Aydın'ı telefonla arayarak durumu bildirdi. Belediyeden 5-6 dakika içinde gelen bir ekip hayvanı koruma altına aldı.

Bir aracın ya da motosikletin çarptığından kuşkulanılan kedinin bakıma alındığını belirten Başkan Aydın, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başkan Aydın, "Can dostlarımızın da bizim yaşadığımız ortamlarda güven içinde yaşamaya haklarının olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Belediye olarak hassasiyet gösterdikleri konuların başında sokak hayvanlarının da geldiğini ifade eden Başkan Aydın, "Vatandaşlarımızdan bu konuda çok duyarlı olmalarını bekliyoruz. Kurtuluş Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Bu konuda belediyemizden gereken her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.