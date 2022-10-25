Bursa Yenişehir'de 'safran'da hasat vakti

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün geliştirdiği projeyle dikimi yapılan safran arazilerinde hasat düzenlenen törenle başladı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Papatya Köyü'nde geçen yıl dikimi yapılan safranların hasadına başlandı.

Hasat törenine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, Emniyet Müdürü İbrahim Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Oruç, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nuri Macun, Papatya Köyü Muhtarı Orhan Yıldız ve safran ekimi yapan çiftçiler katıldı.

Safran yetiştirilmesi yaygınlaştırma projesinin bakanlığın bir projesi olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Aygül, Yenişehir ve komşu ilçe İnegöl'de toplam 6 dekar alanda safran deneme ekimlerinden başarılı sonuç alındığını söyledi. Ürünlerin gelişiminin iyi olduğunu vurgulayan Aygül, "Projenin maliyetinin yüzde 75'ini Bakanlığımız, yüzde 25'ini ise çiftçi kadınlarımız karşılıyor. Bu iki bölgedeki çiftçilerimizin eline 2,5 milyon liraya yakın bir kazanç geçeceğini tahmin ediyoruz. Kooperatifler ayrıca safran yumrularını satıp gelir sağlayacaklar" dedi.

Dikimin yapıldığı tarlanın sahibi Papatya Muhtarı Orhan Yıldız ise, projeye emeği geçenleri tebrik etti.

Yenişehir'deki projeyi gerçekleştiren Hatunişi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tuğba Tarım ise, "Bize bu olanağı tanıdıkları için tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum. Yenişehir'de olmayan bir ürünü başarıyla yetiştirdik. Tüm çiftçilerimize öneriyoruz" dedi.