Bursa Yenişehir'de Muazzez Ersoy rüzgârı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kurtuluşunun 100. yılı 'Geleneksel Altın Biber Festivali'ye pekişti. Etkinliklerin ilk gününde Klasik Türk Müziği sanatçılarından Muazzez Ersoy, seslendirdiği şarkılarla Yenişehirlilere unutulmaz gece yaşattı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir ilçesinde Yunan işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü ve hasat coşkusu, geleneksel Altın Biber Festivaliyle bir arada yaşanıyor.

Etkinliklerin ilk günü sahneye çıkan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, söylediği birbirinden güzel şarkılarla Yenişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Derviş Eroğlu Bulvarı'nı dolduran binlerce Yenişehirli usta sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Heykel Meydanı'ndan Derviş Eroğlu Bulvarı'na doğru festival yürüyüşü ve biber stantlarının açılışı yapıldı. Atlı ve okçuluk gösterileriyle halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

Ardından Muazzez Ersoy Yenişehirli hayranlarıyla buluştu. Dünkü etkinlik ve Muazzez Ersoy konseri yoğun ilgi gördü.

Bu yıl dolu dolu bir festival programı hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sizler en iyisine layıksınız. Bu güzel sesi sizlerle buluşturmaktan ötürü çok mutluyuz" dedi. Başkan Aydın, usta sanatçıya Türk bayrağı hediye edip çiçek takdim etti.

Etkinliklere MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.