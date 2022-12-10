Bursa Yenişehir'de mesaiye kitap okuyarak başlıyorlar

Bursa Yenişehir'de Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, sabah mesaiye kitap okuyarak başlıyorlar.

Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA)

Personelin mesai öncesi 15 dakika kitap okuduğunu belirten Bursa Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, bu uygulamanın sayısız yararını gördüklerini anlattı.

"Kitap Okuyorum, Okumayı Seviyorum" projesinin kitap okuma alışkanlığına önemli katkısı olduğuna işaret eden Ayaz, "Kitap okuma saatimiz 09.00'da başlıyor ve 09.15'te bitiyor. Personelimiz 15 dakika boyunca sessizlik içinde kendi masalarında kitaplarını okuyorlar. Mesaiye motivasyonlu bir şekilde başlamış oluyorlar" dedi.

Kitap okumanın Müdürlük binasıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan yaz, "Bu proje kitap okuma alışkanlığına katkıda da bulunuyor. Arkadaşlarımız artık evlerinde de kitap okuyorlar. Bunun çok faydalı olduğunu gördük. Tümüne kitap okudukları için teşekkür ediyorum" dedi.,

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen konuklar da kitap okuma saatine katılıyorlar. Yenişehir Kütüphane Müdürü Esra Akçer de kitap okuma saatine katılanlar arasındaydı.