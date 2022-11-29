Bursa Yenişehir'de 'kuru' yüzleri güldürdü

Bursa Yenişehir'e bağlı İncirli Köyü'nde "horoz fasulyesi" olarak bilinen kuru fasulyenin hasadına başlandı. Horoz fasulyesine başta Yenişehir ve Bursa olmak üzere İstanbul ve Bilecik'ten gelen tüccarlar ilgi gösteriyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı İncirli Köyü'nde meşhur horoz fasulyesinin hasadına başlandı.

Köy Muhtarı Ender Zengin, "Mahallemizde toplam 200 dönüm arazide horoz fasulyesi yetiştiriliyor. Bu yıl da verim iyi, hastalık da gelmedi. Horoz fasulyesi yine yüzleri güldürdü" dedi.

Dönüme 150-200 kilo arasında ürün alındığını belirten Muhtar Zengin, "Geçen yıl kilosunu 40 liraya kadar fiyattan sattığımız ürünümüze bu yıl 50-60 lira fiyat biçiliyor" diye konuştu.

Baklagiller ailesinden olan kuru fasulyenin toprağa azotu bağladığını ve bu sayede azot bakımından zenginleşen tarlaya gelecek yıl ekilen başka bir ürünün veriminin arttığını vurgulayan Muhtar Zengin, "Ayrıca kuru fasulye iyi bir ekonomik getiriye sahip. Kılsivri biber üreticiliği yaygınlaşsa da çiftçilerimiz kuru fasulyeden vazgeçmiyor" dedi.

Horoz fasulyesinin pişirilmesi için hiçbir özel teknik uygulamadıklarını söyleyen İncirlili Durdu Sayan ise, "Geceden ıslattığımız fasulyeleri, sabah odun yaktığımız sobada 15 dakikada kaynatmamız yetiyor. Bu kadar kısa sürede pişiveriyor. Lezzeti ve kokusuyla iştah kabartan horoz fasulyesine et katmıyoruz. Sanki içinde et varmış gibi lezzetli oluyor" dedi.

Yenişehir'in kırsal mahallelerinde elle sökülen fasulyeler bol rüzgâr alan yerlere serilip traktörlerle çiğneniyor. İçindeki yabancı otlardan ayıklanan fasulyeler evlerin avlularındaki kuruluklara taşınıyor. Bu çalışmaların büyük bölümünü kadınlar gerçekleştiriyor.