Bursa Yenişehir'de kırlangıç balığı ilgisi
Denizlerde ender yakalanan ve kilosu 200 liradan alıcı bulan kırlangıç balığı, lezzetli çorbasıyla biliniyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Salı günleri kurulan ilçe pazarına, nadir görülen birbirinden ilginç balık çeşitleri de getiriliyor.
Bu balıklar içinde yer alan kırlangıç balığı, geniş ve uzun yüzgeçleri ve kırmızı ve sarı gövdesiyle hemen dikkat çekiyor.
Gölyazılı balıkçı Serkan Bozkurt, kilosunu 200 liradan satışa sunduğu kırlangıç balığının kafasından çorba yapıldığını, etinin ise son derece lezzetli olduğunu anlattı.
Marmara Denizi'nden tutmayı başardığı kırlangıç balığıyla kameraya poz veren Bozkurt, çorbasını yapmasını bilenlerin fiyatının yüksekliğine aldırmadan satın aldığını, evlerinde çorba yapımında kullandığını söyledi.
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