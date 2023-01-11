Bursa Yenişehir'de 'Karıştır Pazarı' hep revaçta

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurulan "Karıştır Pazarı" her kesimden vatandaşın uğrak yerlerinden biri olma özelliğini koruyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA)- Salı günleri kurulan Yenişehir Pazarı'nda sergi açıp giysi satan esnafın bulunduğu "Karıştır Pazarı" vatandaşların uğrak yerlerinin başında geliyor.

Salı günleri ilçe pazarına alışverişe çıkan vatandaşlar, buraya gelip piyasa değerinin altında giysiler satın alma imkânı buluyorlar.

3 yıldan beri Yenişehir'de tezgâh açtığını belirten esnaf Veysel Öcel, çocuk, bayan ve erkekler için kazak, gömlek, alt, pantolon, oduncu gömlek, ihracat ürünleri, tek alt tek üst giysiler sattıklarını ve her gelir grubundan müşterilerinin olduğunu söyledi.

Giysilerin piyasa koşullarına göre oldukça uygun olduğunu belirten Öcel, "Fiyatlarımız 20 liradan başlıyor, 25, 30, 50 liraya kadar çıkıyor. Piyasa koşullarına göre daha uygun. 2 kazak 100 lira. Biz sürüm yapıyoruz. '200 lira kazak' diyorlar, bizi '50 lira' dediğimiz için tercih ediliyoruz" diye konuştu.

Geçen yıla göre satışların azaldığını anlatan Öcel, 3 yıldır Yenişehir'e geldiklerini ifade ederek, "Geçen yıl bayan kazağı 15 liraydı, bu yıl 40-50 lira olmasına rağmen geçen yıllardaki gibi alamıyorlar. Ama yine de buraya uğrayıp birkaç parça ürün almadan da evlerine dönmüyorlar" dedi.