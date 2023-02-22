Bursa Yenişehir'de kan bağışına yoğun ilgi

Bursa Kızılay Kan Merkezi'nin Yenişehir'de başlattığı "Sana İhtiyacım Var Kan Dostum" adı altındaki kampanyanın ilk 2 günde 159 ünite kan toplandı.Gürhan ADANA - Memleket Yenişehir / BURSA (İGFA) - Geçen yıllardaki kan bağışı kampanyalarına katılarak büyük destekler veren Yenişehirliler, bu kan bağışı kampanyasına da duyarsız kalmadılar.

Bursa Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kampanyanın ilk 2 gününde toplam 159 ünite kan toplandı. Yenişehirliler, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kan bağışında bulunabiliyorlar.

İlçe merkezinde Heykel önündeki kan bağış tırına gelerek bağışta bulunanlar arasında Belediye Başkanı Davut Aydın da vardı. Belediye personeliyle birlikte bağışta bulunmaya gelen Başkan Aydın, "Yenişehir Heykel Meydanında bulunan Kızılay Kan Bağışı aracı bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır. Hemşerilerimi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan yetkililer kan bağışının önemine dikkat çektiler.

Yetkililer, "Kan bağışında bulunanların sayısında her geçen gün artış görülüyor. Bu eğilim son derece sevindirici. Başlıca medyanın desteği, halkımızın daha duyarlı olması, kampanyalara ilgiyi artırıyor" dediler.