Bursa Yenişehir'de kadına şiddete dikkat çekildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir 29 Ekim Kadınları Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe uzun zamandır hazırlandıklarını söyleyen 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Serpil Kayar, "Bir fotoğraf sergisi hazırladık. Sergimizin bir bölümüne açtığımız stantta, şiddet gördüğünde ne yapacağını bilemeyen, kendini çaresiz hisseden kadınlara ulaşsın diye acil destek telefonlarının yazılı olduğu notları mor kurdelelere iliştirdik" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Kayar, dünya ölçeğinde her 3 kadından birinin evlerinde, işyerlerinde, kamusal alanlarda savaşlarda ve iç çatışmalarda tecavüze uğruyor, öldürülüyor ya da insan ticaretinin öznesi olduğunu belirterek, "Türkiye’de de kadın cinayetleri durmadan tırmanıyor. Kadınlar olarak, kendi haklarımızı alabilmek için dün olduğu gibi bugün de hak mücadelesini sürdürmeye kararlıyız. Bu mücadelede hem geçmişten, hem bugünden feyz alacağız. Bugün başta İran olmak üzere ezilen ve sömürülen tüm kadınlarla dayanışma içinde, kadının şiddetten tam olarak korunduğu, cinsiyetimizden ötürü ikincilleştirilmediğimiz, eşit ve özgür bir dünyayı kuracağız" diye konuştu.