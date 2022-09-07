Bursa Yenişehir'de Irmak Arıcı hayranını kırmadı

Yenişehir'de düzenlenen Yunan İşgalinden Kurtuluşun 100. Yıl Etkinlikleri ile Uluslararası Altın Biber Festivali'ne katılan şarkıcı Irmak Arıcı sahnede beklemediği bir sürprizle karşılaştı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Aniden sahneye fırlayan bir genç korumalar tarafından şarkıcıya yaklaşmadan sahneden indirildi.



Irmak Arıcı, gencin yanına getirilmesini istedi. Yanına getirilen genç, "Sadece size bir kez sarılmak istemiştim" deyince onun bu isteğini geri çevirmedi.

Genç, hayranı olduğu Irmak Arıcı'ya sarılmanın mutluluğuyla sahneden indi ve sanatçı konserine kaldığı yerden devam etti.

Konsere Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Aydın, Irmak Arıcı'ya ipek kozadan yapılmış Türk bayrağı, çiçek ve bir sepet ilçede yetiştirilen biber çeşitlerinden hediye etti.

3 gün süren etkinliklerin konserle sona erdiğini belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, emeği geçen ve destek olanlarla etkinliklere katılan Yenişehirlilere teşekkür etti.