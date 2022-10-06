Bursa Yenişehir'de doğaya saygı çağrısı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde özellikle kırsal alanlarda yaşayanlar, yılanlara karşı daha dikkatli ve nazik olmaları konusunda uyarıldı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'ya bağlı Yenişehir ilçesinin Eğerce Köyü'nde Rahmi Erten adlı çiftçi, bahçesinde gördüğü engerek yılanını komşularının da yardımıyla köyün dışına uzaklaştırdı.

Erten, yanı başında birden beliriveren yılanı görünce korkuyla hemen eve girdiğini komşuları çağırdığını ve ellerinde birer sopayla köyün dışına çıkardıklarını anlattı.

Köyün kıyısındaki evinin bahçesinden doğaya yönlendirdiği yılanın görüntülerini de çeken Erten, "Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu hayvanların da yaşam haklarının olduğunu unutmayalım" dedi. Erten, geçen ay da bir eve duvardaki yarıktan girmeye çalışan bir yılanı engellediklerini sözlerine ekledi.

Bu arada Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü Veterinerlik Birimi yetkilileri de başta yılanlar olmak üzere doğadaki canlılara karşı nazik ve dikkatli olunmasını istediler.

Havaların soğumaya başladığı bugünlerde başta yılanlar olmak üzere birçok hayvanın kış uykusuna yattığının sanıldığını anlatan yetkililer, bu kanının yanılgıdan ibaret olduğunu ifade ettiler. Yetkililer şunları kaydetti: "Yılanlar kasım ya da aralık aylarından önce kış uykusuna yatmazlar. Dolayısıyla bugünlerde hareket halindeler. Vatandaşlarımız doğada bulundukları sırada kayalık ve çalılıklarda yılan olabileceğini unutmamalılar. Yılan ısırması vakalarının bazılarına bu yanlış kanı neden oluyor. Doğada mümkün olduğunca dikkatli davransınlar ve bu hayvanlarla karşılaştıklarında sessizce uzaklaşsınlar. Fare, kertenkele, sincap, tavşan, kuş yavrusu ve kuş yumurtası yiyerek besleniyor ve doğal dengeye büyük katkı sağlıyorlar."