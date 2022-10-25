Bursa Yenişehir'de cezaevindeki çocukların hayallerine Kızılay imzası

Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, ‘Hayalleri Boyuyoruz’ projesi kapsamında, Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevi’nde yaşayan çocukların, sevdikleri çizgi film karakterlerini duvarlara resmetti.BURSA (İGFA) - Yurt içi ve yurt dışında gösterdiği faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine umut olan Türk Kızılay, genç gönüllülerinin yaptığı çalışmalar ile de toplumun her kesimine ulaşıyor.

Bursa’da birçok etkinliğe imza atan Genç Kızılay gönüllüleri son olarak, ‘Hayalleri Boyuyoruz’ projesiyle örnek bir çalışmaya imza attı.

Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevi'nde anneleriyle kalan çocukları ziyaret eden Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, oyun parkındaki duvarlara çizgi film karakterlerini çizdiler.

Kızılay gönüllüleri ile boyama ve resim yapan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Gün boyu süren etkinlik keyifli anlara sahne olurken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.