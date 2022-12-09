Bursa Yenişehir'de başarılı öğrenciler uçacak!

LGS'de başarılı olan öğrenciler Yenişehir semalarında uçakla uçuş hakkı kazanacaklar. Diğer protokolle ise kültür ve sanat etkinliklerine duyarlılığın artırılması hedefleniyor.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket - BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Yenişehir Fatma Göztepe İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Esra Akçer ve UTEK Müdürü Murat Öztaş'ın katılımıyla 8. Sınıf Öğrencilerinin LGS Sınavına Motivasyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat İş Birliği Protokolleri imzalandı.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Özel Uzay Havacılık Teknoloji Kurumları Özel Pilot Yetiştirme Kursu (UTEK) arasında yapılan "8. Sınıf Öğrencilerinin LGS Sınavına Motivasyonu" protokolü, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren resmi ve özel ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin LGS sınavına motivasyonlarını arttırmak amacıyla en yüksek LGS puanı alan ilk 10 öğrenciyi Yenişehir semalarında uçak ile uçuşu kapsıyor.

2'nci protokol ise Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yenişehir Fatma Göztepe İlçe Halk Kütüphanesi arasında imzalandı. Eğitim, Kültür, Sanat İş Birliği Protokolü, ilçedeki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kayıtlı öğrenci, kursiyer ve veliler ile okul ve kurum çalışanlarını kapsıyor.

Bu protokolle okuma ilgi ve alışkanlıklarını desteklemek, kütüphaneleri etkin kullanarak daha çok kitaba ücretsiz ulaşım imkânlarını sağlamak, sanatsal eğitimlerini desteklemek, beğeni ve kültürlerini geliştirmek, kültür ve sanat etkinliklerine duyarlılıklarını arttırmak, duygu dünyalarını zenginleştirmek ve estetik ufuklarının genişletilmesi amaçlanıyor.