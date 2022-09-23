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Bursa Yenişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

YAŞAM 23.09.2022, 11:24
Bursa Yenişehir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri, Balibey Ortaokulu'nun düzenlediği programla anıldı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir'de 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Balibey Ortaokulu'nun düzenlediği program ilgi gördü.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Balıbey Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Şöhret Ergüneş Kurt yaptı.

Türk milletinin tarihte de pek çok kez ispat ettiği cesaretiyle 15 Temmuz'da hainleri yenilgiye uğrattığını belirten Kurt, "15 Temmuz 2016'daki hain terör örgütü saldırısı kahramanlarımız sayesinde engellendi. Milli irade ve demokrasi bir kez daha kazandı" dedi.

Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki programın ilerleyen bölümlerinde 15 Temmuz video slayt gösterisi yapılırken, şiirler okundu, mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi.

Program, "Vatan Uğrunda" adlı gösteriden sonra sona erdi.

Programa Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, daire amirleri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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