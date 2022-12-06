Bursa Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği'nden anlamlı yardım

Bursa'da Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği, Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği'ne 11 adet tekerlekli sandalye hediye etti.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği örnek alınacak yeni bir bağışta bulundu. Dernek tarafından Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği'ne 11 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.

Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taner İtak, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın dediği gibi 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' sözünü şiar edinip çıktığımız bu yolda yardım kampanyalarımıza devam ediyoruz. 11 adet tekerlikli sandalye alınmış ve ihtiyaç sahipleri için Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak'a teslim edilmiştir. Biz dernek olarak kimin ihtiyacı varsa görevimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak ise, Beşiktaşlılar Derneği'nin daha önce ilçede ihtiyaç sahibi 5 engelliye akülü araç hediye ettiğini hatırlattı.

Sak, "Ayrıca engelli kardeşlerimize forma ve kırtasiye yardımında bulunmuşlardı. Lösemi hastası bir kardeşimize bütün Beşiktaşlı futbolcuların imzalarının bulunduğu bir forma hediye etmişlerdi. Ben yaptıkları bu desteklerden dolayı Beşiktaşlılar Derneği'ne ve tüm Beşiktaş camiasına yürekten teşekkür ediyorum. Bugün de 11 kardeşimize el olacaklar ayak olacaklar. Tekerlekli sandalye bir engelli için ne kadar önemli bunu kelimelerle anlatamayız. Onların yaptığı bu güzellik bütün sivil toplum kuruluşlarına örnek olsun" diye konuştu.