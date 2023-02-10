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Bursa yaraları sarmak için tek yürek oldu

YAŞAM 10.02.2023, 18:46
Bursa yaraları sarmak için tek yürek oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kahramanmaraş merkezli olarak on ilde gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan depremin ardından, bölge halkına destek vermek amacıyla Türkiye’nin diğer illerinden olduğu gibi Bursa’dan yapılan yardımların aralıksız olarak bölgeye gönderildiğini belirtti.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Halkı’nın, kurum ve kuruluşlarının destekleri oluşturulan yardım paketlerinin deprem bölgesine sevk edilmek üzere toplandığı merkezlere düzenlediği ziyaretlerde çalışmalar hakkında bilgiler alıyor. Bursa Valiliği yönetiminde ve AFAD koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarla Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa ve çevre illerden gelen yardım malzemeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin belirlediği alanlarda toplanarak, TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde bulunan ana sevk merkezine iletiliyor. Görevliler ve gönüllülerin geceli gündüzlü aralıksız çalışmaları ile yardım malzemeleri, afet bölgesi ile koordineli bir şekilde AFAD koordinasyonunda TIR’larla bölgeye sevk ediliyor. Aynı zamanda bölgeye ulaştırılan mobil aşevleri ile depremzede halka sıcak çorba ve çay ikramları yapılıyor.

Bir yandan Bursa’daki başta belediyeler ve Bursa Valiliği olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların oluşturduğu arama kurtarma, sağlık ve destek ekipleri bir can daha kurtarmak adına çalışmalarını yürütürken, diğer yandan bölge halkının yiyecek, içecek, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan yardım paketleri bölgeye aralıksız olarak sevk ediliyor. Her konuda olduğu gibi kara gün dostu yapısıyla da örnek olan Bursa Halkı, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Başkan Gürkan, “Tüm Türkiye’nin olduğu gibi Bursamızın da kalbi kardeşlerimiz için atıyor. Görevli ve gönüllü kardeşlerimiz yardım malzemelerinin bölgeye aksaksız ulaşımını özveri ile sağlıyor. Allah’ın izni Bursalı Hemşehrilerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyamızın her geçen saat adeta çığ gibi büyüyen destekleri ile bu günleri de hep birlikte atlatacak, yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

BÖLGEYE YARDIMLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Öte yandan Başkan Gürkan, binlerce Bursalı’nın deprem bölgesine destek için canla başla çalıştığını belirterek, şu ana kadar Bursa Valiliği koordinasyonunda bölgeye, 611 yırdın TIR’ı, 13 konteyner, 134.240 kişilik gıda malzemesi, 6.758 yorgan, yastık, çarşaf seti, 7.100 ilaç, tıbbi malzeme, 70.033 giyim malzemesi, 4.443 çadır, 179 palet inşaat malzemeleri, 307 palet bebek bakım ürünü, 20.670 elektronik malzeme, 103 ton kışlık yakacak malzeme gönderildiğini belirtti.

Başkan Gürkan aynı zamanda bölgeye 6 ambulans, 178 iş makinesi, 8 arama kurtarma aracı, 20 otobüs, 13 pickup, 139 binek araç ve 7 arama kurtarma köpeği sevk edildiğini bildirdi.

Gürkan son olarak, bölgede 1853 sağlık ve itfaiye personeli, 1075 belediye ve STK personeli, 164 emniyet personeli, 174 jandarma personeli, 59 AFAD Görevlisi ve 560 arama kurtarma gönüllüsünün görev yaptığını sözlerine ekledi. 

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