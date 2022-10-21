Bursa'ya güzellik katacaklar
The Beauty Locks Güzellik Merkezi; ünlü sanatçı Mehmet Çevik'in katıldığı renkli törenle Işıl ve İpek Ağralı işletmeciliğinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde hizmete girdi.BURSA (İGFA) - Işıl ve İpek Ağralı kardeşlerin 23 Nisan Mahallesi'nde açtığı The Beauty Locks Güzellik Merkezi; kapılarını Bursalılara açtı.
Ünlü sanatçı Mehmet Çevik'in de katıldığı açılış, renkli görüntülere sahne oldu.
Ağralı kardeşlerin 'Bursa'ya güzellik katacağız' sloganıyla kurduğu The Beauty Locks'un açılış kurdelesini Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sibel Özer, Mehmet Çevik ile Işıl ve İpek Ağralı birlikte kesti.
Büyük ilgi gören açılışta konuşan Ağralı kardeşler, güzelliğine düşkün herkesi The Beauty Locks'a beklediklerini söylediler.
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