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Bursa ve ilçelerinde 'çevre' farkındalığı

YAŞAM 02.06.2023, 16:04
Bursa ve ilçelerinde 'çevre' farkındalığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran tarihleri arasındaki Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Temiz Deniz, Temiz Dünya’ temasıyla kamuoyunda çevreyle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla dolu dolu bir program hazırladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonda, sahillerden yaylalara kadar farklı birçok alanda yapılacak etkinliklerde, Bursalıların çevreye olan hassasiyeti artırılacak.

Hafta boyunca, Bursa’da İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Konusunda Fikir Geliştirme ve Proje Üretme Yarışması (Ideathon) Ödül Töreni, Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Eğitimi, Çocuklara Fidanlık ve Sera Gezileri, Saksıya Çiçek Dikimi, Dalgıçlarla Deniz Dibi Temizliği, Longoz Çevre Gezisi, Marmara Deniz Günü Kıyı Temizliği, Ekolojik Kamp ve Karavan Festivali, Doğa Yürüyüşü, Kütüphanelerde ve Hayvanat Bahçesinde Atölyeler, Resim Sergileri, Mahalle Gönüllüleri ve öğrencilerle Kıyı Temizliği gibi birbirinden farklı ve eğlenceli programlar Bursalılarla buluşacak.

ÖĞRENCİLER VE AİLELERİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Özellikle okulların son haftaları olması nedeniyle daha çok öğrencilerin katılımına yönelik etkinlikler ve atölyeler gerçekleştirilecek. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 5-9 Haziran tarihleri arasında Hayvanat Bahçesi'nde "Plastik Atıkların Canlılara Etkileri" Sunumu, 5 ve 9 Haziran’da ‘Deve Kuşu Yumurtasının İleri Dönüşümü’ atölyesi, 6-11 Haziran "Yarın Çok Geç Olabilir" Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Temalı Resim Sergisi Açılışı, 6 Haziran Tohum Topu Atölyesi, 7 Haziran Origami Atölyesi, 8 Haziran "Doğadan Sanata" ve "Atık Sayfalar Sanatla Buluşsun" atölyesi yapılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi’nde 7 Haziran’da ‘Sıfır Atık Geri Dönüşüm Atölyesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi’nde 8 Haziran’da “Yüz Tohum Yüz Çocuk Yüz Dil Kitabını Etkileşimli Okuma ve Tohum Atölyesi” gerçekleştirilecek.

5-9 Haziran tarihleri arasında, Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün “Fidanlık ve Sera  Gezi” ve ‘Saksıya Çiçek Dikimi’ yapılacak.

DİĞER ETKİNLİKLER

Marmara Deniz Günü Etkinlikleri kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 5 Haziran’da Gemlik Limanı’nda ‘Dalgıçlarla Deniz Dibi Temizliği’, 7 Haziran’ da ‘Longoz Ormanları Çevre Gezisi’, 8 Haziran’da ‘Mudanya-Gemlik-İznik-Karacabey sahillerinde eş zamanlı kıyı temizliği yapılacak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 8 Haziran’da ‘Esence - Tirilye Parkuru Doğa Yürüyüşü’ yapılacak. 9-11 Haziran Harmancık’ da Ekolojik Kamp ve Karavan Festivali gerçekleştirilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlünce çocuklara yönelik geri dönüşüm atölyeleri gerçekleştirilecek.

5 Haziran’da, Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Salonu’nda Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Dünya Çevre Günü’ konulu resim sergisi açılışı yapılacak. Sergi 10 Haziran’a kadar izlenmeye açık olacaktır.

6 Haziran’ da Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda Erikli Millet Kıraathanesinde gençlere yönelik Çevre Bilinci konulu konferansı gerçekleştirilecek.

8 Haziran’ da Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Tasarrufu Konulu Resim Yarışmasının Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

9 Haziran’da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yürütülmüş olan ‘Bursa’da İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Konusunda Fikir Geliştirme ve Proje Üretme Yarışması (Ideathon)" Ödül Töreni, 5 Haziran’ da belediye personeline yönelik Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Eğitimi gerçekleştirilecek. Çevre Kontrol Şube Müdürlüğünce 9 Haziran’ da “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecek.

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