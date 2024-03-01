Bursa-Van arası mektup kardeşliği 3.yılında

Bursa-Van arası mektup kardeşliği projesi 3.yılında öğrencilerin kullandıkları rumuzlar sayesinde bilgi şölenine döndü.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle, Van Erciş Bayezid İlkokulu öğrencileri arasında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde başlatılan 'mektup kardeşliği' projesi Bayezid İlkokulu öğrencilerinin mezun olmasıyla bu dönem Van Gölü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında devam etti.

Diğer yıllardan farklı olarak öğrenciler kendi isimleri yerine rumuzlar kullandı. Yaşar Kemal, Cahit Arf, Naim Süleymanoğlu gibi yaptıkları çalışmalarla ülkemize önemli katkıları olan kişilerin isimlerini rumuz olarak kullanan öğrenciler mektuplarında rumuzlarına ait bilgiler vererek birbirlerine bilgi şöleni yaşatmış oldular.

Öğrenciler mektuplarında ayrıca kişisel özelliklerinin yanı sıra yaşadıkları şehirlerin özelliklerini anlatarak kültürel bir köprü oluşturdular.

Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde önemli bir iletişim aracı olan mektuplar sayesinde öğrenciler kültürel bir etkileşim yaşadılar.

Proje koordinatörü Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alan Öğretmeni Suat Alptekin; ” Bursa -Van arası mektup kardeşliğinin 3.yılındayız. Proje ile gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerden biri öğrencilerimizin yaşadıkları yerlerin özelliklerini birbirlerine anlatarak duygu ve düşüncelerini ifade etmeleridir. Bu yıl farklı olarak öğrencilerimiz kendilerine rumuzlar belirlediler ve mektuplarında rumuzlarına ait önemli bilgilere yer verdiler böylece genel kültür anlamında da bilgi aktarımında bulundular.” dedi.

Mektup kardeşliği projesinin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Halil Mutlu rumuzlu öğrenci: “ 3 yıldır bu projeyi yürütüyoruz. Daha önce gitmediğim, tanımadığım bir şehir hakkında çok güzel bilgiler edindim. Bu proje aynı zamanda bana güzel arkadaşlıklar da kazandırdı. Bu yıl farklı olarak rumuzlar kullandık ve bu sayede önemli kişiler hakkında bilgi sahibi oldum.” dedi.

Mektup kardeşliği projesi kapsamında öğrenciler birbirlerine akıl ve zekâ oyunları hediye ederek boş zamanları değerlendirmede birbirlerine güzel bir alternatif sunmuş oldular.