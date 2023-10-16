Bursa Valisi Demirtaş'tan BUTTİM'e iade-i ziyaret

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ticari hareketliliğini ve esnafın ihtiyaçlarını incelemek amacıyla BUTTİM’i ziyaret etti. Vali Demirtaş, BUTTİM’in iç ve dış ticaret açısından potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni (BUTTİM) ziyaret etti. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Tamam ve Denetim Kurulu Üyeleri Necmi Kasapoğlu ile Oktay Arslan’ın karşıladığı Vali Demirtaş, BUTTİM’in işleyişi hakkında bilgi aldı.

Esnafı ziyaret ederek beklentilerini dinleyen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, tekstil sektörünün Bursa ekonomisindeki rolü ve gelecekteki potansiyeli ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.

BUTTİM yönetimi ve esnafı ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Demirtaş, “BUTTİM, Bursa'nın tekstil ve ticaretindeki önemli bir kalesidir. Bu merkezin, kent ekonomisine ciddi katkılar sağlayan ve iş dünyasına büyük destek sunan bir kuruluş olduğunu gözlemledim. Tekstil sektörü, kentimizin ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Bursa'nın dört bir yanında bulunan tekstil işletmeleri, istihdama ve üretimimize büyük katkı sağlıyor. BUTTİM ise bu işletmelerin önemli bir merkezi konumunda ve iş dünyasına sağladığı imkânlarla kentimizin büyümesine yardımcı oluyor. BUTTİM’in sadece bir iş merkezi değil, aynı zamanda iş birliği ve dayanışmanın sembolü olduğunu gözlemledim. Kentimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan herkesin bu başarı hikâyesinin bir parçası olduğuna inanıyor ve değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

‘VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ziyareti için Vali Mahmut Demirtaş’a teşekkür eden BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ise, “BUTTİM olarak, kentimizin ekonomik büyümesine katkı sağlama misyonumuzu daha da güçlendirmek ve iş dünyasını desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bursa'nın tekstil ve ticaret sektörlerindeki önemini biliyor ve bu sektörlerin kentimizin dinamiklerine ne kadar önemli katkılarda bulunduğunu görüyoruz. Ticaret merkezimiz, kentimizin ekonomisine ciddi bir değer katan işletmelerin bir araya geldiği bir yer ve bu işletmelerin büyümesini teşvik etmek, istihdamı artırmak ve kentimizi daha rekabetçi hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Sayın Valimizin de vurguladığı gibi, iş birliği ve dayanışma, Bursa'nın ekonomik başarısının temelini oluşturuyor. BUTTİM olarak, kentimizin ekonomik kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla iş dünyası ve tüm kurumlarla sıkı bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.