Bursa Valisi Canbolat COVID-19'a yakalandı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, akşam tedbir amaçlı yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Vali Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genel sağlık durumum iyi olduğunu, çalışmalarına bir süre evden/uzaktan devam edeceğini duyurarak, "Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim…" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/YakupCanbolat/status/1559283587274481671