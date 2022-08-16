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Bursa Valisi Canbolat COVID-19'a yakalandı
YAŞAM 16.08.2022, 00:23
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, akşam tedbir amaçlı yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Vali Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genel sağlık durumum iyi olduğunu, çalışmalarına bir süre evden/uzaktan devam edeceğini duyurarak, "Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim…" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/YakupCanbolat/status/1559283587274481671
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