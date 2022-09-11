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Bursa Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

YAŞAM 11.09.2022, 14:51
Bursa Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Bursa Valiliği, 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren etkili olacak sağanak yağışlara karşı vatandaşlardı uyardı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre vatandaşları bilgilendirdi.

Valilik'ten yapılan paylaşımda, "12.09.2022 Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/BursaValiligi/status/1568917045319794688

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