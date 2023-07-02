Bursa uluslararası buluşmaya hazır

Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası festivali unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali 61. Kez Bursalılarla buluşmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’si düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Festivali, Uludağ Premium sponsorluğunda ünlü söz yazarı ve piyanist Karsu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın konseri ile başlıyor.

Bu yıl 7-12 Temmuz tarihleri arasında 35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın öncelikli olarak yapılacağı Bursa Festivali, 14 Temmuz’da, ünlü söz yazarı ve piyanist Karsu’nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte vereceği konser ile başlayacak.

KARSU HAYRANLARI FESTİVALDE BULUŞACAK

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde dünyanın en önemli organizasyonlarında sahne alan Karsu, İngiliz Kraliyet Ailesi ve birçok ülkenin devlet başkanlarına verdiği konserlerle ülkemizin son yıllardaki en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Doğu Depremi sonrasında, adını aldığı Hatay’ın Karsu Köyü ile birlikte tüm deprem bölgesi için Hollanda’da düzenlediği yardım organizasyonuyla gönüllerde taht kuran ünlü söz yazarı ve piyanist, 61. Uluslararası Bursa Festivali’nde Türkiye’nin ilk bölge devlet senfoni orkestrası olma özelliği taşıyan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alacak. Sahnede devleştiği piyanosuyla söylediği şarkılar ve farklı yorumlarıyla sevenleriyle buluşacak olan Karsu’ya, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Naci Özgöç şefliğinde eşlik edecek.

BURSA FESTİVALİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Türkiye’nin en uzun soluklu festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Bursa Festivali’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursalı sanatseverler müzik dolu yaz akşamları yaşayacak. Birbirinden ünlü sanatçıların eserlerini Bursalı hayranları için seslendireceği festivalde, uluslararası grupların dans gösterileri de sahnelenecek. 14 Temmuz’da Karsu’nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği konserinden ardından, 16 Temmuz’da dünyaca ünlü Gürcü dans grubu Sukhishvili sahne alacak. 5 kıtada 100’ü aşkın ülkede on binden fazla performans sergileyen dünyaca ünlü Sukhishvili, muhteşem bir görsel şölenle Bursa Festivali’nde olacak. Sukhishvili’nin 70 dansçısı ile Gürcü halkının mücadelesini ve kahramanlığını muhteşem kostümleri ve büyüleyici koreografisiyle Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneleyecek. Sukhishvili’nin hemen ardından ise 17 Temmuz’da sahne efsanelerin olacak. Türk müziğinin ünlü sesleri Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam, Bursa Festivali için aynı sahnede bir araya gelecek.

Bursa’da 12 boyunca muhteşem festival akşamlarının yaşanacağı Açıkhava Tiyatrosu’nda, Edis, Özcan Deniz, Muazzez Ersoy, Madrigal Grubu, Shantel, Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Qasimov, Hüsnü Şenlendirici, Dilek Türkan ve Yıldız Tilbe sahne alacak. Ayrıca Okan Bayülgen’in başrolünde sahnelenen Richard adlı tiyatro oyunu da Bursalı sanatseverlerle buluşacak.