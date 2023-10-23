Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi'nde neler bulunuyor?

Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi'nin çalışma saatleri nedir? Ödünç-iade sistemi nasıl çalışır? Öğrenci olmayanlar kütüphaneyi kullanabilir mi? Kütüphanenin ziyaretçi sayısı nedir? Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi hakkında merak edilen her şey bu haberde!Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi ile ilgili merak edilenleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan, Herkes Duysun mikrofonuna anlattı.

Toplam 14 bin 400 metrekare alanda hizmet verdiklerine değinen Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan, “İstanbul Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi mezunuyum. Kendi alanımla ilgili işimi yapmaktayım. Kütüphanemizin hikayesi, üniversitemizin kuruluşu ile birlikte başlıyor. 1975 yılında üniversitemiz kuruluyor. Ardından 1998 yılında bu binanın temeli atılıyor. Akabinde de 2020 yılında ek binamızı bitirdik. Toplam 14 bin 400 metrekare alanda hizmet vermekteyiz.”

HAFTA İÇİ 24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANE

Kütüphanenin çalışma saatlerine de değinen Arslan, “Kurum arşiv müdürlüğümüz ve kütüphane şube müdürlüğü olmak üzere toplam iki şube müdürlüğü ile hizmet veriyoruz. Sağlama, kataloglama, otomasyon, özel koleksiyon, açık erişim birimi, süreli yayınlar birimi, danışma birimi, ödünç verme birimi, tezler, görsel işitsel birimi şeklinde 11 birimle hizmet yürütmekteyiz. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak, geçmiş yıllarda öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda farklı çalışma saatleri uyguladık. Hafta içi saat 22:00’ye kadar, hafta sonları 10:00-19:00 saatleri arası hizmet vermekteydik. 2 Ekim itibariyle hafta içi 24 saat hizmet veriyoruz. Hafta sonları ise 10:00-19:00 saatleri arasında hizmetimize devam ediyoruz.” dedi.

DIŞARIDAN GELEN HALK, KÜTÜPHANEYİ KULLANABİLİR Mİ?

Kütüphanenin öncelikli olarak üniversite personeli, idari ve akademik personel ile öğrencilerine hizmet verdiğini belirten Arslan, “Toplam kapasitemiz 1900 kişi. Dışardan gelen kullanıcıları geri çevirmemek adına kapasitemizin yüzde 10’u kadar kişiden dilekçe alıp halka kullandırabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖDÜNÇ-İADE SİSTEMİ NEDİR? KAÇ KİTAP, KAÇ GÜN ÖDÜNÇ ALINABİLİR?

Ödünç sisteminde taleplerin üzerine çıktıklarına ve 30 gün süre ile 5 kitap verebildiklerine dikkat çeken Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Ödünç-iade sistemini taleplere göre revize ettik ve taleplerin üzerine çıktık. ‘5 kitap almak istiyordum neden alamıyorum?’ diye bir taleple karşılaşmak istemedik. Öğrenci ve İdari personelimize 30 gün süre ile 5 kitap ödünç veriyoruz. 3 kez uzatma hakları var yani 90 gün faydalanabiliyorlar. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerimize 40 gün süre ile 15 kitap veriyoruz. Bu süreyi 3 kez uzatma hakları var. Bu 120 güne tekabül ediyor. Akademik personele ise 15 kitabı 60 gün süre ile veriyoruz. Yeter ki talep etsinler, onlar içinde elimizden gelenin daha iyisini yapmaya her zaman hazırız.”

“ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYONU AŞACAK”

Yıllık ortalama ziyaretçi sayısının 800 bin civarında olduğunu vurgulayan Arslan, “Araya Covid ve deprem girdi. Bu 800 bin olan sayı öğrencimizin ve akademik personelimizin teveccühü ile 1 milyonu aşacaktır diye düşünüyorum. Rektörlüğümüz sağolsun her zaman arkamızda.” dedi.

“YAŞAYAN BİR MERKEZ OLACAK”

Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi için hedeflerinin büyük olduğunu belirten Arslan, “Öğrencilerimiz için daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Renk uyumundan, oturdukları koltukların konforuna kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapıldı. Burası bir kütüphane ama burayı bir bilgi, kültür merkezi ve yaşayan bir merkez haline getirmek öncelikli hedefimizdir. Gerekli bütçe sağlanabilirse bu binamızı yan binamız ile tam entegre bir bina olarak planlıyoruz. Nasip olursa inşallah bu dönem hedefimize ulaşırız diye düşünüyoruz. Resim, müzik ve çizim odaları planlıyoruz. Tek kişilik rezervasyonla randevu usulü gelebilecekleri tek kişilik odalar düşünüyoruz. Şartlar uygun olursa, planlarımız çok.” diye ifade etti.