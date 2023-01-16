Bursa Uludağ TTO'dan proje eğitimi

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO), firmalara ve girişimcilere yönelik akademisyen ve öğrencilerimizin de yer aldığı TÜBİTAK TEYDEB 1501/1505/1507 destekleriyle ilgili olarak proje yazma konusunda çevrimiçi eğitim düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi TTO, proje yazımı konusunda çevrim içi eğitim düzenledi.



Eğitimde İD Ar-Ge Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmail Durgun proje yazımıyla ilgili önemli ve faydalı bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Firmaların ve girişimcilerin önemli fikirlere sahip olduğunu ama bunu proje yazımıyla destekleyemedikleri için TÜBİTAK desteklerinden faydalanma oranının düştüğünü belirten İsmail Durgun, “Proje yazımı TÜBİTAK destekleri ve diğer tüm destekler için çok önemli. Projeye vermiş olduğunuz başlık, projeye yaklaşımınızı belirtir. ‘Sıradan bir proje mi? Yenilikçi yönü nasıl?’ sorularının cevaplarını içermelidir. Başlık, aramalarda karşımıza ilk çıkan cümledir. Hakem ve kurul üyelerinin de ilk gördüğü cümledir. Açıklayıcı ve net başlıklar seçilmelidir. Yenilik yönünü çok iyi anlatması gerekir. “Proje hangi sorunu çözmeyi hedefliyor? Neyi değiştirmeyi amaçlıyor? Yenilik üründe mi yoksa proseste mi? Yeniliğin kuruluş için mi, ülke için mi yoksa dünya için mi yeni olduğu belirlenmeli ve herkes tarafından anlaşılır olmalıdır.” diyerek proje yazımına başlığın önemini vurguladı.

Proje yazımı aşamasında proje ekibinin iyi belirlenmesi gerektiğini belirten Durgun, “Projenize uygun olmayan ekip seçimi, TÜBİTAK tarafından reddedilmenize sebep olabilir. Ayrıca ana Ar-Ge faaliyetlerini firmalar kendi bünyelerinde gerçekleştirmeliler, dışardan alınacak hizmetler projenin kazanımı bölümünden olmamalıdır. Hizmet alımları da ret cevabı almanıza sebep olabilir. Malzeme alımında yapacağınız gereksiz alımlar inceleme sonucunda projenizin geçememesine sebep olabilir. “Hakem sunumlarına da çok iyi hazırlanılması gerekiyor. Hakem ziyaretleri de proje yazım aşamalarının önemli noktalarından diyebilirim.” sözleriyle projeyi doğru yazmanın başarıya giden en önemli yol olduğunu belirtti.

‘1512 SONRASI 1507 YOLU DAHA KOLAY’

Bursa Uludağ TTO tarafından düzenlenen çevrimiçi eğitimin ikinci bölümü olan tecrübe paylaşımında Görsentam firmasından Mert Demirel tecrübelerini katılımcılara aktardı. Demirel, “Proje yazma konusunda profesyonel destek almak her zaman iyi bir yoldur. Biz bu yolu tercih ettik ve TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği sürecini başarıyla noktaladık. TÜBİTAK 1512 sonrası 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı sürecine yönelik olarak ek puan veriyor ve bu işinizi kolaylaştırıyor. Tabii bu ek puandan faydalanmak için 1512 desteği tamamlanması ile bir-iki yıl içinde başvurunuzu yapmanız gerekiyor.” dedi.

1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği kazanan girişimcilerin TÜBİTAK’tan tekrar destek almaları için 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı avantajları üzerinde duran Görsentam Kurucusu Mert Demirel, girişimcilerden gelen soruları cevaplayarak proje yazımında her zaman destek olacağını belirtmiştir.