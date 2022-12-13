Bursa Tarım ve Orman'dan okullarda 'gıda güvenilirliği' eğitimi

Bursa'da okullarda gıda güvenirliliği, gıda kayıpları ve israfı konulu eğitimler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından verildi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018-2023 Stratejik Plan hedefleri kapsamında uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamalar Bursa'da da gerçekleştirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu kapsamda 2022 yılı güz döneminde ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenim gören bin 200 öğrenciye "Okullarda Gıda Güvenirliliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konulu eğitimler verdi.

Tasarruf bilincinin de aşılandığı eğitimlerde, 174 Alo Gıda Hattı da tanıtıldı.