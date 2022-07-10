Bursa sanatta 3. boyuta geçti

Bursa'da görüntü kirliliğine yol açan trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları bir tuval gibi kullanıp, sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi ressamları, şimdi de cadde ve sokakları 3 boyutlu resimlerle buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın yeniden yeşille anılan, estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılarla her geçen gün farklı uygulamalara imza atıyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün alanında ressamları, şimdi de Bursa'yı 3 boyutlu sanatla buluşturuyor. Türkiye'de pek yaygın olmayan Avrupa’daki örneklerinde ise daha çok tebeşir gibi geçici boyalarla yapılan 3D uygulamalar, Bursa'da vatandaşların uzun süre etkileşim halinde fotoğraflar çekebilmesi amacıyla dayanıklı özel boyalarla resmediliyor. 3D sokak boyama sanatı çalışmaları belli bir açıdan bakıldığında vatandaşlarda şaşkınlığa yol açıyor.

Mudanya İskelesi'nde betondan fırlayan köpek balığı, Gemlik'te yarılan zemine düşmüş dev çapa, Heykel Nalbantoğlu Çarşısı'ndaki küp, Hüdavendigar Kent Parkındaki çukur üzerindeki yaya geçidi ve Kültürpark'taki havada duran yaya geçidi uygulamaları görenleri şaşkına çeviriyor.

Vatandaşlardan da olumlu tepkiler alan 3 boyutlu resim uygulamaları özellikle yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaygınlaştırılacak.