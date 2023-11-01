Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi açılıyor

Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği büyük şairlerinden olanNecip Fazıl Kısakürek, Osmangazi Belediyesi,Uludağ Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen sempozyumla anılacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da 3-4 Kasım tarihlerinde ‘2.Bursa Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri’ kapsamında “Ruh poyrazında bir deha Necip Fazıl Kısakürek” temalı sempozyum gerçekleştirilecek.

Yaşantısı, kişiliği, görüşleri ve eserleriyle Türk Edebiyat ve fikir dünyasına damga vuran Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40’ıncı yılında düzenlenecek sempozyumla 3 Kasım tarihinde saat 14.30’da Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde ve 4 Kasım tarihinde Seyyid Usûl Kültür Merkezi’nde devam edecek sempozyumla anılacak.

Seyyid Usûl Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sempozyumun ardından Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi’nin açılışı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından yapılacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan sempozyuma, Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Dr. Mustafa Baki Efe’nin yanı sıraProf. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Dağ gibi Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve yazarları katılacak.

SeyyidUsûl Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda Bursa’nın 700 yıllık söz birikimi ve şiir mirasının yer aldığı Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi’nin de açılışı yapılacak. Başta Süleyman Çelebi Hazretleri olmak üzere Lamii Çelebi, Eşrefoğlu Rumi, MuhyiddinÜftade, İsmail Hakkı Bursevi gibi Türk Edebiyatına yön vermiş birçok Bursalı şairin divanının yer alacağı Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi’nin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katılacak.