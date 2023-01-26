Son Dakika

Bursa Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri isyanda

YAŞAM 26.01.2023, 22:00
Bursa Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri isyanda

Bursa'da Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Bakyapı Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri yaşadıkları mağduriyetleri anlattı; "Sahibi olduğumuz konutlarda kiracı gibiyiz."HÜSEYİN İZCİ / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Bursa'da Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Bakyapı Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri , durumla ilgili çözüm arayışı içerisindeler. 

Bakyapı Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri adına Ercan Rogola'nın yaptığı basın açıklaması;

Bugün burada bazı yanlış giden olaylar silsilesine dur demek için toplanmış bulunmaktayız.Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bizler artık bu sitenin gerçek sahipleriyiz. Ancak ismini zikretmeyeceğim sizler zaten biliyorsunuz, ilgili inşaat firmasından biz bu evleri aldığımız günden beri sanki inşaat firmasının kiracısıyız gibi bir muamele görmekteyiz. 

Bakın bu bölgede bu firmaya ait toplam bin daireden oluşan 3 ayrı site bulunmakta. Bununla birlikte inşaatı devam eden aynı kapasitede üç ayrı inşaatı var. 

Fakat ilgili firma, Prestij Park Bulvar sitesi kat maliklerini ve bununla beraber Prestij Hayat ve Prestij Optimum da oturan binlerce kat malikini site yönetimleri aracılığı ile mağdur etmektedir.
Bizler bu evleri ilgili inşaat firmasından teslim aldıktan sonra hiç birimizin haberi olmadan bahsi geçen inşaat firması,  bünyesinde yönetim kurulunda faaliyet gösteren bir kişinin kurucusu olduğu profesyonel bir site yönetim şirketine bizlerin rızası olmadan geçici yönetimi devretmiştir. 

Bu noktada bu firma sahiplerinin inşaat firması ile organik bir bağının olmasından dolayı inşaat şirketinin eksik bıraktığı veya bizlerin menfaatine uymayan site inşaatından kaynaklanan birçok konuyu da zaman aşımına uğratmaya çalışmaktalar. 
Bu noktada artık bu firmanın bizlerin menfaatine değil aleyhimizde bizlerin çıkarlarını hiçe sayarak kararlar aldığını düşünmekteyiz.

"SATIŞLAR BİTTİKTEN SONRA PROJEDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİLER"

Örnek vermek gerekirse bizlere sitenin satış aşamasında gösterilen ve vaziyet planımızda yer alan bir alanımızı satışlar bittikten sonra bir şekilde projede değişikliğe giderek hakkımızı bizden almış ve başka bir kuruma devretmiştir. Bakın bu kadar büyük bir sitede yasal olarak acil durumlara karşılık jeneratör olması gerekli. İnşaat aşamasında belediye tarafından onaylanan fakat inşaat bitip bizler taşındıktan tam bir yıl sonra kat maliklerinin üst makamlara şikayetleri doğrultusunda siteye jeneratör getiren ve bu süre zarfında yine binlerce insanı mağdur eden bir kurumdan bahsediyoruz.Bu sadece bir örnektir.Bu geldiğimiz noktada biz artık iyi niyet inancımızı tamamıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Bu nedenle bu firmanın bize direttiği bu site yönetimini de istemiyoruz.
 Bununla beraber sözlerimin en başında söylediğim gibi bizler buranın gerçek sahipleri olmamıza rağmen sitelerin geçici yönetimlerinin süreleri bitti fakat hala kendi sitemizde hiçbir söz hakkımız yok. 

"BİZLERE SORULMADAN KARARLAR ALINDI"

Site yönetimi kendi maliyet hesaplarına göre asla bizlere sormadan bizlere açıklama yapmadan kendi kendine kararlar alarak kendi oluşturduğu yönetim kurulunda bir sürü karar almış ve bu yıl fahiş fiyat artışlarına gitmiştir. 
2022 Haziran ayında 255 lira olan aidatlarımız yaklaşık 3 zam yaparak 650 lira bandına taşımıştır. Özellikle belirtmek isterim ki bizim sitemizin diğer siteler gibi ne bir sosyal alanı var nede yüzme havuzu. Doğru düzgün yeşil alanımız dahi yok. Aldığımız hizmet sadece kapı güvenliği ve temizlik hizmetidir. Bu rakamlara karşılık aldığımız hizmet ise oldukça kalitesiz ve basit.

Defalarca profesyonel site yönetiminin merkezine gitmemize rağmen alsa bizi kale almayarak bizlere kiracı muamelesi yapmışlardır.

Değerli basın mensupları diyelim ki gerçekten maliyetler buraya kadar çıktı fakat bizler zorbalıkla elimizden alınan site yönetimini ilgili mercilerden inceleme başlatılarak burada oturan gerçek kat maliklerine teslim edilmesini istiyoruz. Kendi sitemizi bizlerin seçtiği bir yönetim kurulun yönetmesini istiyoruz. Bizler ayrıca gerekli hukuksal mücadelemizi başlatıyoruz. 

Lütfen siz değerli basın aracılığı ile çok değerli savcılarımızın, değerli hakimlerimizin, yerel ve ulusal yöneticilerimizin sesimizi duymasını ve bizim olan hakkımızın bize verilmesini talep ediyoruz.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6