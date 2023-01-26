Bursa Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri isyanda

Bursa'da Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Bakyapı Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri yaşadıkları mağduriyetleri anlattı; "Sahibi olduğumuz konutlarda kiracı gibiyiz."HÜSEYİN İZCİ / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Bursa'da Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Bakyapı Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri , durumla ilgili çözüm arayışı içerisindeler.

Bakyapı Prestij Park Bulvar Sitesi sakinleri adına Ercan Rogola'nın yaptığı basın açıklaması;

Bugün burada bazı yanlış giden olaylar silsilesine dur demek için toplanmış bulunmaktayız.Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bizler artık bu sitenin gerçek sahipleriyiz. Ancak ismini zikretmeyeceğim sizler zaten biliyorsunuz, ilgili inşaat firmasından biz bu evleri aldığımız günden beri sanki inşaat firmasının kiracısıyız gibi bir muamele görmekteyiz.

Bakın bu bölgede bu firmaya ait toplam bin daireden oluşan 3 ayrı site bulunmakta. Bununla birlikte inşaatı devam eden aynı kapasitede üç ayrı inşaatı var.

Fakat ilgili firma, Prestij Park Bulvar sitesi kat maliklerini ve bununla beraber Prestij Hayat ve Prestij Optimum da oturan binlerce kat malikini site yönetimleri aracılığı ile mağdur etmektedir.

Bizler bu evleri ilgili inşaat firmasından teslim aldıktan sonra hiç birimizin haberi olmadan bahsi geçen inşaat firması, bünyesinde yönetim kurulunda faaliyet gösteren bir kişinin kurucusu olduğu profesyonel bir site yönetim şirketine bizlerin rızası olmadan geçici yönetimi devretmiştir.

Bu noktada bu firma sahiplerinin inşaat firması ile organik bir bağının olmasından dolayı inşaat şirketinin eksik bıraktığı veya bizlerin menfaatine uymayan site inşaatından kaynaklanan birçok konuyu da zaman aşımına uğratmaya çalışmaktalar.

Bu noktada artık bu firmanın bizlerin menfaatine değil aleyhimizde bizlerin çıkarlarını hiçe sayarak kararlar aldığını düşünmekteyiz.

"SATIŞLAR BİTTİKTEN SONRA PROJEDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİLER"

Örnek vermek gerekirse bizlere sitenin satış aşamasında gösterilen ve vaziyet planımızda yer alan bir alanımızı satışlar bittikten sonra bir şekilde projede değişikliğe giderek hakkımızı bizden almış ve başka bir kuruma devretmiştir. Bakın bu kadar büyük bir sitede yasal olarak acil durumlara karşılık jeneratör olması gerekli. İnşaat aşamasında belediye tarafından onaylanan fakat inşaat bitip bizler taşındıktan tam bir yıl sonra kat maliklerinin üst makamlara şikayetleri doğrultusunda siteye jeneratör getiren ve bu süre zarfında yine binlerce insanı mağdur eden bir kurumdan bahsediyoruz.Bu sadece bir örnektir.Bu geldiğimiz noktada biz artık iyi niyet inancımızı tamamıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Bu nedenle bu firmanın bize direttiği bu site yönetimini de istemiyoruz.

Bununla beraber sözlerimin en başında söylediğim gibi bizler buranın gerçek sahipleri olmamıza rağmen sitelerin geçici yönetimlerinin süreleri bitti fakat hala kendi sitemizde hiçbir söz hakkımız yok.

"BİZLERE SORULMADAN KARARLAR ALINDI"

Site yönetimi kendi maliyet hesaplarına göre asla bizlere sormadan bizlere açıklama yapmadan kendi kendine kararlar alarak kendi oluşturduğu yönetim kurulunda bir sürü karar almış ve bu yıl fahiş fiyat artışlarına gitmiştir.

2022 Haziran ayında 255 lira olan aidatlarımız yaklaşık 3 zam yaparak 650 lira bandına taşımıştır. Özellikle belirtmek isterim ki bizim sitemizin diğer siteler gibi ne bir sosyal alanı var nede yüzme havuzu. Doğru düzgün yeşil alanımız dahi yok. Aldığımız hizmet sadece kapı güvenliği ve temizlik hizmetidir. Bu rakamlara karşılık aldığımız hizmet ise oldukça kalitesiz ve basit.

Defalarca profesyonel site yönetiminin merkezine gitmemize rağmen alsa bizi kale almayarak bizlere kiracı muamelesi yapmışlardır.

Değerli basın mensupları diyelim ki gerçekten maliyetler buraya kadar çıktı fakat bizler zorbalıkla elimizden alınan site yönetimini ilgili mercilerden inceleme başlatılarak burada oturan gerçek kat maliklerine teslim edilmesini istiyoruz. Kendi sitemizi bizlerin seçtiği bir yönetim kurulun yönetmesini istiyoruz. Bizler ayrıca gerekli hukuksal mücadelemizi başlatıyoruz.

Lütfen siz değerli basın aracılığı ile çok değerli savcılarımızın, değerli hakimlerimizin, yerel ve ulusal yöneticilerimizin sesimizi duymasını ve bizim olan hakkımızın bize verilmesini talep ediyoruz.