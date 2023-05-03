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Bursa Osmangazi’ye yeni aile rehberlik merkezi

YAŞAM 03.05.2023, 17:51
Bursa Osmangazi’ye yeni aile rehberlik merkezi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin sağlıklı bireylerle güvenli bir gelecek inşa etme hedefiyle inşa ettiği Alemdar Aile Rehberlik Merkezi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın katılımıyla hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) - Toplumun temel taşı olan aile kurumunu yaşatmak, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek için Osmangazi Belediyesi’nin daha önce Emek’te hayata geçirdiği aile rehberlik merkezinin bir yenisi Alemdar Mahallesi’nde hizmete girdi. 

Uzman psikolog ve aile danışmanlarının görev yapacağı Alemdar Aile Rehberlik Merkezi, 7 adet oda ve 2 adet WC alanlarından oluşmaktadır. 7 adet oda içerisinde çocuk oyun alanı, uzman odası, 10 yaş üstü çocuk odası, sosyal destek odası, ebeveyn odası ve teslim odası bulunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“OSMANGAZİ OLARAK MUTLU VE HUZURLU BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki her kesime hitap eden çok sayıda hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, “Osmangazi’de açılışı yapılacak, temeli atılacak birçok eserimiz var. Osmangazi’nin her mahallesinde, her sokağında bir hizmetimiz bulunuyor. Vatandaşlarımızın taleplerine göre yeni hizmetleri Bursa’ya kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi. Yoğun yapılaşma nedeniyle Osmangazi’de hizmet yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Osmangazi’de iş üretmek, yer üretmek çok zor. Bir hizmeti hayata geçirmek için uzun süren kamulaştırma sonucu yer bulabiliyoruz ve hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu zorlukların arkasına sığınmadan 136 mahallemizde, hizmet binası, spor tesisi, pazar alanı, parklar gibi sosyal donatı alanlarıyla hemşehrilerimize rahat hizmet alacakları eserler kazandırıyoruz. Hangi mahalleye gidiyorsak, bir imzamız var. Sürekli hemşehrilerimizle birlikteyiz. Onların sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüz. Osmangazi olarak büyük bir aileyiz. Mutlu ve huzurlu bir aile. Huzurumuz, mutluluğumuz daim olsun.” diye konuştu.

Aile rehberlik merkezlerinin toplum için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Bu merkezlerde, kalabalık şehirde yalnızlaşan kişilere uzman psikologlar eşliğinde psiko-sosyal destek hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızla, ailelerle iç içe oluyoruz. Onların derdine derman oluyoruz. Uzman psikolog ve sosyologlarımız, bu merkezde hizmet verecek. Bu merkez ayrıca, hafta sonları Adalet Bakanlığı’nın Çocuk Görüşme Merkezi olarak da hizmet verecek. Bu yeni hizmetimiz ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da konuşmasının başında Osmangazi’nin her köşesinde farklı hizmetleri bulunmasından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Mustafa Dündar Başkanımız, her mahallemizde vatandaşlarımızın taleplerine amasız, fakatsız cevap verip, çözmek için çaba sarf ediyor. Vatandaşlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

ALA: “AİLE OLMAZSA MİLLET OLMAZ”

Alemdar Aile Rehberlik Merkezi’nin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Ala, “Aile rehberlik merkezinin önemli bir hizmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz, 10 yıl önce Aile Bakanlığı’nı kuran bir iktidarız. Bizim için aile her zaman ana başlıklardan biri olmuştur. Çünkü biz biliyoruz ki, aile bir toplumun, bir milletin temelidir. Aile olmazsa millet olmaz. Aile kurumunu önemsizleştirmeye çalışan bazı söylemler duyuyoruz. Bunlar milletimizin elinin tersiyle ittiği şeylerdir. Bir milletin binlerce yıllık geleneğini, bir moda düşünce uğruna berhava edemeyiz, ettirmeyiz. Biz aileyi, sokakta düzde bulmadık, orada kaybettirmeyiz. Aile bizim için en kutsal değerlerden biridir. Aile kurumuna hizmet verecek bu önemli merkezin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Alemdar Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay da, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Ala ve beraberindeki protokol, Aile Rehberlik Merkezi’ni gezerek görevlilerden bilgi aldı.

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