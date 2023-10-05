Bursa Osmangazi’nin yollarına siyah makyaj

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarında hem sıcak asfalt kaplaması yaparken, hem de bozulan yolları hızla onarıyor. Yılın geride kalan 9 aylık periyodunda ilçe genelinde yaptığı asfalt kaplama ve yama çalışmaları için 42 bin ton asfalt kullandı.BURSA (İGFA) - Vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak adına asfalt, yama ve yol açma çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Osmangazi Belediyesi, 2023 yılının geride kalan 9 ayında 35 mahalledeki cadde ve sokaklarda toplam 23 bin ton asfalt serimi yaptı. 50 mahalledeki cadde ve sokaklar ise 19 bin ton asfalt kullanılarak gerçekleştirilen yama çalışmaları ile ulaşıma elverişli hale getirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Dündar, "2023 yılında şuana kadar yürüttüğümüz çalışmalarla, ilçemizdeki cadde ve sokakları 23 bin ton sıcak asfalt ile buluşturduk. Bunun dışında zaman içerisinde zeminde yaşanan bozulmalar nedeniyle bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiğimiz yolar için de toplam 19 bin ton asfalt kullandık. Bundan sonraki süreçte kaplama, yama ve tamir bakım çalışmalarına devam edeceğiz. Daha güzel ve ulaşılabilir bir Osmangazi için çalışıyoruz” diye konuştu.