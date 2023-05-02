Bursa Osmangazili kulaçlar barajı geçti

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Bursa’da düzenlenen 10 Yaş İl İçi Vize ve 9 Yaş Yüzme Şenliği Yarışları’nda başarılarına yenisini ekledi.BURSA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 10 Yaş İl İçi Vize ve 9 Yaş Yüzme Şenliği Yarışları’na 15 kulüpten toplam 123 sporcu katılım gösterdi. Son dönemde elde ettiği derecelerle büyük bir ivme yakalayan Osmangazili kulaçlardan Ayşe Eksen, Azra Derin Karabulut, Büşra Şahin, Meryem Çetin, Osman Yiğit, Resul Ömer Çetin ile Yusuf Emir Asa, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakada barajı geçti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mayıs ayında Kocaeli’de gerçekleşecek bölge finallerinde Bursa’yı temsil edecek genç sporcular ile antrenörlerini tebrik etti.