Bursa Osmangazi’den yaşamı kolaylaştıran protokol

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Tapu Müdürlüğü ile imzaladığı protokol ile vatandaşların tapu müdürlüğü ile belediye arasında gidip gelmesine sebep olan bürokratik işlemleri ortadan kaldırdı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu işbirliği hem zaman israfını, hem de kurumların iş yükünü azaltarak işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacak” dedi.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların teknolojik imkânlardan yararlanarak belediye ve tapu müdürlüğündeki işlerini daha kolay yapmalarını sağlamak için önemli bir protokol imzaladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Osmangazi Tapu Müdürü Abdullah Sezgin’in imza attığı protokole göre, tapuda işlem yapmak isteyen vatandaşlardan istenen emlak rayiç bedel ya da borcu yoktur evrakı için vatandaşların belediyeye gitmesine gerek kalmadı.

İmzalanan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İmzalanan protokol ile vatandaşlarımızın bürokratik işlemlerle yorulmadan, tek bir müracaatla işlemlerinin sonuçlandırıp, elektronik sistemin daha verimli kullanılmasını sağlamak. Yapmış olduğumuz işbirliği, belgelerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde temin edilerek, vatandaş tapuya gittiğinde rayiç bedel veya borcu yoktur evrakı için yeniden belediyeye gönderilmesini önleyip, işlemlerini tapuda sonuçlandırmalarına imkân sunuyor. İmzaladığımız protokol sonucu tapu müdürlüğü, vatandaşın borcu olup olmadığını görebilecek. Bu işbirliği hem zaman israfını, hem de kurumların iş yükünü azaltarak işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacak. Osmangazili vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Osmangazi Tapu Müdürü Abdullah Sezgin de Osmangazi Belediyesi ile imzaladıkları protokol sayesinde vatandaşların artık belediyeye gidip, kayıt güncelleme ve emlak rayiç değerini öğrenme gibi uygulamaların ortadan kalktığını söyledi. Sezgin, “Belediyeye borcu olan vatandaşların ekranı sistemde kapalı olacak, borcunu ödeyenlerin ekranı ise sistemde otomatik olarak işleme açılacak. Vatandaşın bize fiziksel olarak ya da ıslak imzalı evrak getirdin, getirmedin sorunu ortadan kalkıyor. Böylece vatandaşın işlerini daha kısa sürede ve tek merkezden çözme imkânına kavuşmuş oluyoruz” dedi.