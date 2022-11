Bursa Osmangazi’den unutulmaz konser

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü anısına unutulmaz bir konsere imza attı.BURSA (İGFA) - Gökdere Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koronun seslendirdiği ‘Bülbülüm Altın Kafeste’, ‘Çalın Davulları’, ‘Mendilimin Yeşili’, ‘Batan Gün Kana Benziyor’, ‘Vardar Ovası’ gibi Atatürk’ün sevdiği eserler, vatandaşlar tarafından hep bir ağızdan yankılandı. Aynı zamanda Ulu Önder ile özdeşleşen Harmandalı Zeybeği ile duygu yoğunluğu yaşayan Bursalı sanatseverler, yaklaşık 1 saat süren konser sonunda koro üyelerini ayakta alkışladı.

Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görevin Türkiye’yi yarınlara taşımak olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, “Türk milletini sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Bize bıraktığı ışık, yolumuzu her daim aydınlatmıştır. Bizler, bu vesileyle onu sevdiği şarkılarla anmak istedik. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır ve Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, muhteşem konserin mimarı olan Şef Rüştü Şentürk’e teşekkür çiçeği verdi.