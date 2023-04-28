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Bursa Osmangazi’den Elmasbahçeler’e örnek hizmet

YAŞAM 28.04.2023, 18:56
Bursa Osmangazi’den Elmasbahçeler’e örnek hizmet

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediyenin Elmasbahçeler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Sosyal Gelişim Merkezi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın katıldığı törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mustafa Pamukçu Sosyal Gelişim Merkezi’ni hizmete açtı.

Toplam bin 400 metrekare alanda, 350 metrekare taban alanı üzerine iki kat olarak inşa edilen merkezin zemin katında sağlık ocağı, muhtarlık ve otopark, üst katında ise OSMEK kurslarının düzenleneceği derslikler bulunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, törende yaptığı konuşmada Elmasbahçeler Mustafa Pamukçu Sosyal Gelişim Merkezi’ni, mahallenin ihtiyacı olan sağlık ocağı, muhtarlık binası ve OSMEK kurslarının bir arada olduğu, modern ve fonksiyonel yapısı ile güzel bir proje olarak hizmete sunduklarını söyledi. Yeni hizmet binasına mahalleye 37 yıl muhtar olarak hizmet etikten sonra yakın bir zamanda hayatını kaybeden Mustafa Pamukçu’nun adını verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bu hizmetin mahalleye kazandırılmasında Mustafa amcamızın büyük emeği var. Hasta olmasına rağmen temel atma törenine katılarak bizleri yalnız bırakmamıştı. Temelinde onun da duası var. Maalesef bu hizmetin tamamlandığını göremeden hayatını kaybetti. Bizler de onun adını yaşatmak için bu merkeze adını verdik” dedi.

DÜNDAR: “BURSA’YA DEĞER KATIYORUZ”

Osmangazi Belediyesi olarak hayata geçirdikleri dev eserlerle Bursa’ya değer kattıklarını kaydeden Dündar, “Bu eserleri ilçemizin en ücra noktalarına taşıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip taleplerine çareler üretiyoruz. Bu mahallemize dünya standartlarında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemizi kazandırdık. Eserlerimize yenilerini katmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilikte zirve proje dediğimiz, 3 farklı hizmetin bir arada olduğu BAREM’i inşa ettik. Bu hizmetin örneği başka bir yerde yok, Osmangazi Meydanı, Bursa’nın merkezinde çok önemli bir hizmet. Şehrin merkezinde 40 dönümlük bir alanda gelişime ayak uyduramayıp çöküntü olarak kalmış bir yerdi. Bizler de oradaki hak sahipleriyle anlaşarak kamulaştırmaları yaptık. Meydanın birinci etap çalışmaları bitme aşamasına geldi. Bu etap bittiğinde Panorama 1326 Bursa’nın yaptığı etkinin üzerinde bir etki yapacak. Proje bittiğinde meydan, Bursa’nın kalbi olacak.” diye konuştu.

Büyük eserlerin yanında mahallelere önemli hizmetler götürdüklerini anlatan Başkan Dündar, “Her mahallede bir hizmet birimimiz ve sosyal gelişim merkezlerimiz var. Buralarda vatandaşlarımızın hizmet ve nefes alabileceği mekânlar üretiyoruz. Bu hizmet binamız da Elmasbahçeler ve Demirtaşpaşalı vatandaşlarımızın nefes alabileceği yer olacak. Bu yerin yapılmasıyla ilgili rahmetli muhtarımız Mustafa Pamukçu’nun emeği çok fazla. Milletvekilimiz Refik Özen’e de desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet mahallemize, Osmangazi ve Bursa’mıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

ALA: “BİZİM SİYASET YAPMA NEDENİMİZ, HİZMET ETMEKTİR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi’nin güzel hizmetlerinden bir yenisinin daha açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Geçtiğimiz gün yine farklı bir mahallede, güzel bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Bugün de başka bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu güzel hizmetleri mahallelerimize kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Bizim siyaset yapma nedenimiz, hizmet etmektir. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz.” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, doğduğu ve sokaklarında büyüdüğü Elmasbahçeler Mahallesi’nde güzel bir hizmetin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Osmangazi Belediyemiz’in bu güzel hizmeti aynı zamanda bir vefanın örneği. 37 yıl bu mahalleye hizmet etmiş Mustafa Pamukçu Amcamızı rahmetle anıyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a vefasından ve bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN DÜNDAR’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Merhum Mustafa Pamukçu’nun ailesi de vefa örneği sergileyen Başkan Dündar’a bir teşekkür plaketi verdi. Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un dualarıyla açılış kurdelası kesilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve protokol, sosyal gelişim merkezini gezdi. OSMEK kurslarında eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Ala, daha sonra Aile Sağlığı Merkezi’ne geçerek sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

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