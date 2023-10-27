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Bursa Osmangazi’de100’üncü yıla özel sergi

YAŞAM 27.10.2023, 11:10
Bursa Osmangazi’de100’üncü yıla özel sergi

Bursa'DA Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla destekleriyle düzenlenen Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel görsel sanatlar sergisinde birbirinden güzel cumhuriyeti anlatan eserler sergilendi.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Görsel Sanat Sergisi’ne Osmangazi ilçesinde bulunan 23 lisenin görsel sanatlar öğretmenleri ve öğrencileri en güzel eserleriyle katıldı.

Osmangazi’deki 23 lisede eğitim gören öğrencilerin derslerde hazırladıkları resim ve filografi eserleri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin sergi alanında vatandaşların ziyaretine açıldı. Serginin açılışını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Faysal Kaya, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlarınkatılımıyla gerçekleştirdi.

Serginin açılışında konuşan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Faysal Kaya, “Sergiye emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu sergide bizden desteklerini esirgemeyen Osmangazi Belediyesi ve Kaymakamlığımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı da, Bursa’nın yeni tarih ve kültür merkezi olan Fetih Müzesi’nde çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Cumhuriyetin temel hedefi olan yükümlülüklerini yerine getiren ve haklarını kullanabilen, özgüveni yüksek özverili kardeşlerimizin böyle güzel bir sergisinde bulunmaktan son derece mutluyum. Bu sergide emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

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