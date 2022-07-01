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Bursa Osmangazi’de Yörük tarihi

YAŞAM 01.07.2022, 13:37
Bursa Osmangazi’de Yörük tarihi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin bilim dünyası ile Türk kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Avrasya’da Göç Hareketleri: Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlara Yörükler’ sempozyumu başladı. Yörüklerin geçmişine ışık tutacak sempozyum, 5 farklı ülkeden 40 akademisyeni ağırlıyor. BURSA (İGFA)  - Bugüne kadar düzenlediği birbirinden farklı sempozyumlar ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran Osmangazi Belediyesi, Türk dünyasını yakından ilgilendiren “Yörükler ve Göçler” hakkında yeni bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Moğolistan, Kazakistan, Makedonya ve Bulgaristan’dan da akademisyenlerin katıldığı ‘Avrasya’da Göç Hareketleri: Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlara Yörükler’ Sempozyumu, Ördekli Kültür Merkezi’nde başladı. 

Sempozyumun açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir ile yerli ve yabancı akademisyenler katıldı. Üç gün boyunca 6 oturumun yapılacağı programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, “Düzenlediğimiz bu sempozyumlar ile geçmişimizi iyi araştırıp, geleceğe kalıcı eserler bırakıyoruz” dedi.  

5 farklı ülkeden akademisyenlerin katıldığı Yörük Sempozyumu’nun da 3 gün boyunca çok verimli geçeceğine inandığını belirten Başkan Dündar, sempozyumların tarihe ışık tutması ve geleceğe kalıcı eser bırakılması açısından önemine vurgu yaptı.

Yörüklerin asırlardır Türk dünyasında var olan, kimliğini korumuş bir topluluk olduğunu belirten Dündar, "Tarihte var olan Türk devletleri ile birlikte konar göçer olarak yaşamış, Orta Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmüş bu toplumla ilgili bilimsel araştırmaların, akademik sunumların yapılacağı bu sempozyum ile onların yaşamları, kültürleri ve tarihteki yerleri hakkında bilimsel veriler ortaya çıkacak. Diğer sempozyumlarımızda olduğu gibi bu sunumlar kitaplaştırılarak kalıcı hale getirilecek. Başta akademisyen hocalarımız olmak üzere tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, konar göçer hayattan yerleşik düzene geçmek için Bursa'nın önemli bir merkez olduğunu kaydetti.  

Sempozyumun düzenleme kurulu üyesi olan Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen de 3 gün devam edecek sempozyumda Orta Asya’dan Anadolu’ya ve Balkanlar’a ulaşan göç konusunu ele alacaklarını kaydetti.

Daha sonra Emecen başkanlığında başlayan sempozyumun ilk oturumunda Saadettin Yağmur Gömeç “Peçenek Türklerinin Ortaya Çıkışı ve Balkanlarda Peçenek Varlığı”, İlhan Şahin “Balkanlara Yörük Yerleşmesi İle İlgili Bazı Notlar”, Ayhan Pala “Anadolu’da Kıpçak Yörükleri”, Konural Ercilasun “Altınordu’nun Dağılma Döneminde Boyların Adlandırılması Meselesi” konularını anlattı. 

Sempozyumda, “Rumeli’de Yörük İsyanı/Yerleşimi: Bulgaristan Örneği”, “Teselya Bölgesinde Yörük Yerleşimleri”, “Anadolu’dan Balkanlara Göçebe Hayatın İzleri”, “Hokand Hanlığı’nda Konargöçerlerin Merkezi Siyasetle İlişkileri”, “Türkmen Boyları ve Sosyal Yapıları”, “Bayır-Bucak Türkleri ve Göçleri” gibi konularda yerli ve yabancı akademisyenler bildiriler sunacak.

Sempozyuma katılan konuşmacılardan Prof. Dr. Sadettin Y. Gömeç, “Balkanlar’ın Bozkurdu Sadık Ahmet’e Armağan” isimli kitabını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hediye etti.

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