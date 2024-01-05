Bursa Osmangazi’de yılda 7 bine yakın çift dünya evine girdi

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da gelin ve damatların evlenmek için tercih ettiği adres oldu. Toplam 6 bin 800 çift, mutluluğa ‘Evet’ diyerek hayatlarını birleştirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 2023 yılında toplam 6 bin 800 çiftin evliliğe adım atışına şahitlik etti.

Türk gelin ve damatların yanı sıra yabancı uyruklu çiftlerin de evlenmek için tercih ettiği adres Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi oldu. Yıl içerisinde hem gelin hem damadın yabancı olduğu 384 çiftin yanı sıra damatların yabancı, gelinlerin Türk olduğu 67 çift ile gelinlerin yabancı, erkeklerin Türk olduğu 234 çift, evliliğe Osmangazi’de adım attı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, fırsat buldukça nikâh törenlerine katılarak çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Çiftlerin evlilik akitlerini de gerçekleştiren Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak her yıl binlerce çiftimizin mutluluğuna ev sahipliği yapıyoruz. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerine destek olarak evliliklerini sürdürsünler” dedi.