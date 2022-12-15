Bursa Osmangazi’de 'Sanat Güneşi'ne vefa

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte, Sanat Güneşi Zeki Müren’in doğumunun 91’inci yılı anısına unutulmayacak bir konser düzenledi.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen konsere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Cem Kürşad Hasanoğlu ve Bülent Hamdi Cingil’in yanı sıra, Ak Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, Zeki Müren’in sanatı dışında beyefendi kişiliği ve Türkçe’yi kullanmaktaki hassasiyeti ile Türk Milleti’nin gönlünde taht kurduğunu belirtti. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz ise, okulda eğitim gören öğrencilerinin Zeki Müren’in eserleriyle büyüdüğünü söyleyerek, ev sahipliğinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Ayhan Ece’nin orkestra şefliğini üstlendiği konserde öğrenciler; bestekar ve ses sanatçısı Zeki Müren’in dillerden düşmeyen ‘Zehretme Hayatı’, ‘Gece Kirpikli Kadın’, ‘Aldattın Beni’, ‘Bir Gönül Hikayesi Anlatırdı Gözlerin’ gibi birbirinden değerli eserlerini solo olarak seslendirdi. Aynı zamanda konserin son parçası olan ‘Şimdi Uzaklardasın’ şarkısına protokol üyeleri hep bir ağızdan eşlik etti. Şarkılarla maziye yolculuk yapan Bursalı sanatseverler de, gece boyunca keyifli vakit geçirdi.

Konser sonunda Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Cem Kürşad Hasanoğlu ve Bülent Hamdi Cingil; Şef Ayhan Ece, Bursa Zeki Müren GSL Müdürü Remzi Ayaz, Bursa Zeki Müren GSL Müdür Yardımcısı Nezahat Demirbaş ile öğrencilere teşekkür çiçeği verdi.