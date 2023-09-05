Bursa Osmangazi’de parkları çocuklar tasarlıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan çocuklara büyük önem veren yerel belediye, yapacağı parkları çocuklarla birlikte tasarlayıp onların hayal dünyasına uygun hale getiriyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde bulunan 2 dönümlük alanda hayata geçirdiği parkı çocuklarla birlikte planladı.

Yapım öncesinde parkın özelliklerinin çocukların hayal gücüne göre tasarlanmasını isteyen Osmangazi Belediyesi, bu işi Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğretim üyesi ve öğrencileri, Bursa Peyzaj Mimarları Odası temsilcileri ve 24 çocukla birlikte yaptı.Konusunda uzman öğretim üyesi, öğrenci ve peyzajcılar çocukların hayal ettikleri parkla ilgili fikirlerini alırken aldıkları bu bilgileri maket olarak tasarlayarak çocukların beğenisine sundu.

Çocukların onay vermesiyle birlikte projeyi hayata geçirmek üzere Osmangazi Belediyesi, çalışmalara başladı. Çocukların hayal dünyasına uygun yapımına başlanan park kısa sürede bitirilerek hizmete sunuldu. Park, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından geri dönüştürebilir makara, kablo, lastik ve ağaç ürünlerinden imal edildi.

Çocukların hayal dünyasına uygun yapılan Karaağaç Parkı’nın açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, parkı tasarlayan çocuklar ve aileleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Yeni parkın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede 800’ün üzerinde park olduğunu belirterek, “Her mahallemizde nerede bir boş alan varsa bu alanı sahiplenipvatandaşlarımızın nefes alabileceği parklar inşa ediyoruz. Yapımını gerçekleştirdiğimiz parkların düzenli bakımını gerçekleştiriyoruz. Parkların içini spor aletleriyle donatıyoruz. Açılışını yaptığımız bu park, çok özel bir park.Bu parkı çocuklarımız tasarladı. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ile Osmangazi Belediyesi’nin organize ettiği RESLOG projesi olarak hayata geçirdik. Bu projede özellikle göçmen olarak Bursa’ya gelen çocukların uyum sağlaması adına yapılan bir projedir. Osmangazi Belediyesi ilçenin 3 farklı noktasında bu şekilde parklar yapmıştır. Bu parkta çocuklarımız hayallerinden geçenleri tasarladı. Çocuklar bizim çalışma arkadaşlarımızla birlikte proje geliştirip hayallerindeki parkın yapılmasını sağladı. Bizde belediye olarak çocukların hayallerindeki parkı kısa sürede bitirerek hizmete sunduk. Burası bir parktan da öte etkinlik sahası haline geldi” dedi.

Başkan Dündar, yeni açılışı yapılan parkta oyun oynayan çocukları izleyerek heyecanlarına ortak oldu.